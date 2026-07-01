Kultur
Millionen Fake – Jagd auf die Kunstfälscher (1/3)
Die dreiteilige True-Crime-Serie erzählt einen der spektakulärsten Kunstskandale Europas: Die Jagd auf den niederländischen Bildhauer Robert Driessen. Über Jahre hinweg überschwemmte er den internationalen Kunstmarkt mit Hunderten gefälschten Giacometti-Skulpturen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.07.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
2008 übernimmt die junge Stuttgarter Staatsanwältin Mirja Feldmann ihren ersten großen Fall: 13 angebliche Giacometti-Skulpturen, gesichert vom LKA, entpuppen sich als Fälschungen.
Auf der Anklagebank sitzen drei Kunsthändler. Schnell wird klar: Sie sind Teil eines weit größeren Netzwerks.
Ausgangspunkt war die Entdeckung von 13 gefälschten Skulpturen des Schweizer Künstlers Alberto Giacometti, die 2001 dem Stuttgarter LKA ins Netz gingen. Was wie ein Routinefall begann, entpuppte sich als einer der größten Kunstbetrugsfälle der europäischen Nachkriegsgeschichte - mit einem Schaden in Millionenhöhe. Die Staatsanwältin Mirja Feldmann, die Ermittler der LKA-Dienststelle für Kunst und Antiquitäten und der französische Skulpturenexperte Hubert Lacroix verfolgten die Spur des Fälschernetzwerks bis nach Thailand: Dort befindet sich das Atelier von Robert Driessen.
Driessen selbst, seine Komplizen und die Ermittler kommen in der Serie zu Wort und erzählen, wie ein globales Netz aus Täuschung, Gier und Kunstverstand zusammenbrach. Zwischen Undercover-Ermittlungen, falschen Adligen und Millionenbeträgen entfaltet sich eine Geschichte, die kaum zu glauben ist - und doch wahr.