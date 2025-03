In dieser Folge geht es um die Künsterinnen in der europäischen Kunst vom 16. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert. Während Alexander Höller im Kunstmuseum Basel mehr über die italienischen Meisterinnen der Renaissance erfährt, trifft Oskar Rink unter anderem in London auf die Kunsthistorikerin Katy Hessel, Autorin des Buches "The Story of Art Without Men". Die Kunstgeschichte ist männlich geprägt, die großen Meisterinnen kaum bekannt.