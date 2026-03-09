Raffaello Sanzio da Urbino (1483–1520) wächst in Urbino in einem Umfeld auf, das von Humanismus und höfischer Kultur geprägt ist. Schon früh zeigt sich sein außergewöhnliches Talent, das ihn rasch zu einem der gefragtesten Künstler Italiens macht. Die kleine Stadt wird so zu seiner künstlerischen Wiege, in der er Techniken, Perspektive und Komposition erlernt - Grundlagen, die sein gesamtes Schaffen prägen. In Florenz studiert er die Meisterwerke Leonardo da Vincis und anderer zeitgenössischer Meister, bevor er nach Rom berufen wird, wo er im Auftrag mehrerer Päpste arbeitet.