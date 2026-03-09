Hauptnavigation

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh zählt zu den bedeutendsten Künstlern des Postimpressionismus. Warum sprühen seine Bilder vor Farbe, Energie und Gefühl – und was verraten sie über seine innere Welt?

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2026
Datum:
Sendetermin
11.04.2026
19:20 - 20:00 Uhr

Kunst für die Ewigkeit

Vincent van Gogh (1853–1890) wächst in den Niederlanden auf, in einem Umfeld geprägt von Religion, Naturbeobachtung und familiärer Fürsorge. Schon früh zeigt sich sein feines Gespür für Farbe, Form und Ausdruck – auch wenn er erst spät zur Malerei findet. Zwischen den weiten Landschaften der Niederlande, der pulsierenden Geschäftigkeit in Paris und dem Licht Südfrankreichs entwickelt van Gogh seinen unverwechselbaren Stil.

Sonnenblumen: Ausdrucksstarke Farben und emotionale Kraft

Seine Gemälde sind von Energie, Intensität und Leidenschaft geprägt. In Landschaften, Porträts oder Stillleben setzt er kräftige Farben, expressive Pinselstriche, ungewöhnliche Perspektiven und pastosen Farbauftrag ein, um jeder Szene eine starke emotionale Präsenz zu geben. Felder, Sonnenblumen, Olivenhaine, aber auch Menschen – van Goghs Darstellungen spiegeln die Tiefe seiner Wahrnehmung und seine innere Gefühlswelt wider. Werke wie "Sternennacht über der Rhône", "Sonnenblumen" oder "Olivenbäume" zeigen, wie Farbe und Form zu einer Sprache der Emotion werden.

Obwohl sein Leben von Krankheit und inneren Kämpfen geprägt war, hinterlässt Vincent van Gogh in kurzer Zeit ein Werk von enormer Kraft und Ausdrucksstärke. Seine Bilder berühren durch ihre unmittelbare Intensität, inspirieren Künstlerinnen und Künstler weltweit und machen ihn zu einem der einflussreichsten Maler der Moderne – ein Künstler, dessen Leidenschaft für Farbe, Licht und Leben bis heute nachhallt.

