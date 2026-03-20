Israels Medien im Krieg

Action-Star ChuckNorris ist tot. Der weltberühmte Kampfkünstler und Schauspieler starb im Alter von 86 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Norris hatte bis ins hohe Alter geschauspielert, wenn auch zuletzt immer seltener. Auf Leinwand und Bildschirm ließ er meist die Fäuste fliegen. 2012 schlug er in "The Expendables 2" als Senior der Altherren-Riege noch an der Seite von Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis zu. Berühmt geworden war er in Deutschland insbesondere durch seine Dauer-Rolle als Gesetzeshüter Cordell Walker in der TV-Serie "Walker, Texas Ranger". Ab 1993 spielte er mehr als acht Jahre den uramerikanischen Ranger in Texas, der für Recht und Gesetz eintritt. Der konservative Star und Waffenliebhaber konnte sich immer auf eine eingeschworene Fangemeinde stützen. In der Popkultur wurden immer neue sogenannte Chuck-Norris-Witze erfunden, in denen Norris eigentlich unmögliche Dinge schafft oder jemanden immer noch einmal übertrumpfen kann. Aufgewachsen war Norris in einer religiösen Familie im ländlichen Oklahoma, als junger Soldat hatte er in Korea die Karate-Variante Tang Soo Do entdeckt. Als Kampfsportlehrer wurde er in den 1960er Jahren in der Martial-Arts-Szene bekannt. Mehrere Jahre war er Karate-Weltmeister im Mittelgewicht, über Kampfsportfreunde wie Bruce Lee und Steve McQueen schaffte er schließlich den Sprung nach Hollywood.