Die 28-Jährige, die eigentlich Ella Marija Lani Yelich-O’Connor heißt, war noch ein Teenager, als sie 2013 mit der Single "Royals", einem minimalistischen Pop-Sound, und ihrem Debütalbum "Pure Heroine" ihren Durchbruch erlebte. Nachgewachsene Stars, die heute den Ton angeben, darunter Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Gracie Abrams, wurden von ihrem Stil beeinflusst, der hochdramatische Gefühlszustände mit kühler Ruhe und Lakonie vermittelte. Mit ihrem neuen Album "Virgin" erfindet sich Lorde, das Role Model der Pop-Generation Z noch einmal neu. Der Titel "Virgin" ist kein Zugeständnis an eine neue, zeitgeistige Keuschheit. In den Songs und Musikvideos geht es viel um ihre Eigenwahrnehmung als androgyn. An manchen Tagen fühle sie sich als Mann, an anderen als Frau singt sie etwas in dem Eröffnungslied "Hammer". Mit "Virgin" wolle sie zu der pursten Essenz ihrer selbst zurückkehren, auch ihre Gender-Identität habe sich erweitert, sagte die Sängerin in einem Interview mit dem US-amerikanischen "Rolling Stone". Wir haben mit ihr in Berlin gesprochen.