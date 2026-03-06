Kultur
Wolfram Weimer und der Kulturkampf
Die Themen der Sendung vom 06.03.2026: Kritik zum Buchhandlungspreis - Gespräch mit Sebastian Guggolz, AfD-Kulturpolitik, syrischer Bürgermeister in Schwaben, 500 Jahre Frauenfrage, Band Apparat.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 06.03.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Wolfram Weimers Kulturkampf und der Buchhandlungsspreis - Gespräch mit Sebastian Guggolz
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat eine neue Debatte über staatliche Eingriffe in den Kulturbetrieb ausgelöst. Anlass diesmal: Weimer strich wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" drei linke Buchläden von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis. Die Buchbranche zeigt sich tief besorgt, die Opposition beklagt Willkür. Öffentlich ist nicht bekannt, was gegen die drei Läden in Berlin, Bremen und Göttingen vorliegt. Die Betroffenen wollen vor Gericht ziehen.
Damit steht der parteilose Weimer nach der Aufregung um die Berlinale abermals in der Kritik. Wieder geht es im Kern um die Frage, wie sich Institutionen politisch positionieren dürfen, wenn sie staatliche Unterstützung bekommen. Der Deutsche Buchhandlungspreis für etwa 100 besonders engagierte kleine Buchläden ist mit Preisgeldern von 7000 bis 25.000 Euro auch eine Finanzspritze. Was den drei Buchläden vorgeworfen wird, gab Weimers Behörde auch auf Nachfrage nicht preis. Wir sprechen mit Sebastian Guggolz, dem neuen Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Verleger beim Fischer-Verlag.
"Flucht nach vorn" - der syrische Bürgermeister Ryyan Alshebl zeigt in Schwaben, wie gute Politik gehen kann
Ryyan Alshebl ist vor Assads-Regime aus Syrien geflohen. Ein neues Zuhause fand er im baden-württembergischen Ostelsheim. Er erwarb die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde mit nur 29 Jahren dort zum Bürgermeister gewählt. Nun hat er ein Buch darüber geschrieben, in dem er Ratschläge gibt, wie gute Politik gelingen kann. Sein Erfolgsrezept: Er packt Probleme an und sucht pragmatische Lösungen. Er schildert prägende Begegnungen, seinen alltäglichen Umgang mit der deutschen Bürokratie und warum er trotz allem zuversichtlich bleibt, weil ihm Demokratie als zu wertvoll erscheint, um sie Populisten zu überlassen.
Die Frauen-Frage – Mega-Schau weiblicher Kunst in Warschau
Warschau hat seit 2025 ein neues Museum für moderne Kunst – ein monumentaler weißer Kubus in unmittelbarer Nähe zum ikonischen Kulturpalast. Von den Einheimischen liebevoll "Schuhschachtel" genannt, hat sich das Haus zu einem Anziehungspunkt für Menschen aus dem In- und Ausland entwickelt. Mit ihrer aktuellen Schau zeigt Direktorin Joanna Mytkowska auf: Unter dem Titel "The Woman Question 1550–2025" hat sie eine der weltweit größten Ausstellungen weiblicher Kunst auf die Beine gestellt. 200 Exponate aus aller Welt und aller Epochen sind zu sehen: von Artemisia Gentileschi bis Yoko Ono, von Frida Kahlo bis Tracey Emin.
Neues Album "A Hum of Maybe" von Apparat
Apparat alias Sascha Ring war als Produzent elektronischer Musik und von Filmmusik überaus erfolgreich, sogar für einen Grammy nominiert. Dennoch hat er lange gebraucht, um ein neues Album zu produzieren. Die Zeit war geprägt von Schreibblockaden und Selbstzweifeln. Der lange Weg zurück hat zu einem detailreichen, melodischen Album geführt.