Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturzeit
  4. Wolfram Weimer und der Kulturkampf
Mann steht am Mikrofon und ballt die Faust

Kultur

Wolfram Weimer und der Kulturkampf

Die Themen der Sendung vom 06.03.2026: Kritik zum Buchhandlungspreis - Gespräch mit Sebastian Guggolz, AfD-Kulturpolitik, syrischer Bürgermeister in Schwaben, 500 Jahre Frauenfrage, Band Apparat.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
06.03.2026
19:23 - 20:00 Uhr

Mehr

Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Wolfram Weimers Kulturkampf und der Buchhandlungsspreis - Gespräch mit Sebastian Guggolz

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat eine neue Debatte über staatliche Eingriffe in den Kulturbetrieb ausgelöst. Anlass diesmal: Weimer strich wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" drei linke Buchläden von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis. Die Buchbranche zeigt sich tief besorgt, die Opposition beklagt Willkür. Öffentlich ist nicht bekannt, was gegen die drei Läden in Berlin, Bremen und Göttingen vorliegt. Die Betroffenen wollen vor Gericht ziehen.

Damit steht der parteilose Weimer nach der Aufregung um die Berlinale abermals in der Kritik. Wieder geht es im Kern um die Frage, wie sich Institutionen politisch positionieren dürfen, wenn sie staatliche Unterstützung bekommen. Der Deutsche Buchhandlungspreis für etwa 100 besonders engagierte kleine Buchläden ist mit Preisgeldern von 7000 bis 25.000 Euro auch eine Finanzspritze. Was den drei Buchläden vorgeworfen wird, gab Weimers Behörde auch auf Nachfrage nicht preis. Wir sprechen mit Sebastian Guggolz, dem neuen Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Verleger beim Fischer-Verlag.

Mehr zum Thema

"Flucht nach vorn" - der syrische Bürgermeister Ryyan Alshebl zeigt in Schwaben, wie gute Politik gehen kann

Ryyan Alshebl ist vor Assads-Regime aus Syrien geflohen. Ein neues Zuhause fand er im baden-württembergischen Ostelsheim. Er erwarb die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde mit nur 29 Jahren dort zum Bürgermeister gewählt. Nun hat er ein Buch darüber geschrieben, in dem er Ratschläge gibt, wie gute Politik gelingen kann. Sein Erfolgsrezept: Er packt Probleme an und sucht pragmatische Lösungen. Er schildert prägende Begegnungen, seinen alltäglichen Umgang mit der deutschen Bürokratie und warum er trotz allem zuversichtlich bleibt, weil ihm Demokratie als zu wertvoll erscheint, um sie Populisten zu überlassen.

Die Frauen-Frage – Mega-Schau weiblicher Kunst in Warschau

Warschau hat seit 2025 ein neues Museum für moderne Kunst – ein monumentaler weißer Kubus in unmittelbarer Nähe zum ikonischen Kulturpalast. Von den Einheimischen liebevoll "Schuhschachtel" genannt, hat sich das Haus zu einem Anziehungspunkt für Menschen aus dem In- und Ausland entwickelt. Mit ihrer aktuellen Schau zeigt Direktorin Joanna Mytkowska auf: Unter dem Titel "The Woman Question 1550–2025" hat sie eine der weltweit größten Ausstellungen weiblicher Kunst auf die Beine gestellt. 200 Exponate aus aller Welt und aller Epochen sind zu sehen: von Artemisia Gentileschi bis Yoko Ono, von Frida Kahlo bis Tracey Emin.

Neues Album "A Hum of Maybe" von Apparat

Apparat alias Sascha Ring war als Produzent elektronischer Musik und von Filmmusik überaus erfolgreich, sogar für einen Grammy nominiert. Dennoch hat er lange gebraucht, um ein neues Album zu produzieren. Die Zeit war geprägt von Schreibblockaden und Selbstzweifeln. Der lange Weg zurück hat zu einem detailreichen, melodischen Album geführt.

Tipps

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.