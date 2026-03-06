Wolfram Weimer und der Kulturkampf

Damit steht der parteilose Weimer nach der Aufregung um die Berlinale abermals in der Kritik. Wieder geht es im Kern um die Frage, wie sich Institutionen politisch positionieren dürfen, wenn sie staatliche Unterstützung bekommen. Der Deutsche Buchhandlungspreis für etwa 100 besonders engagierte kleine Buchläden ist mit Preisgeldern von 7000 bis 25.000 Euro auch eine Finanzspritze. Was den drei Buchläden vorgeworfen wird, gab Weimers Behörde auch auf Nachfrage nicht preis. Wir sprechen mit Sebastian Guggolz, dem neuen Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Verleger beim Fischer-Verlag.