"Destination: Origin" heißt das erste Theaterstück des iranischen Filmemachers Mohammad Rasoulof, das gerade bei den Berliner Festspielen zu sehen war. Darin verwebt er die Themen Exil, Identität und künstlerische Freiheit zu einer Performance, die das Publikum dazu einlädt, über die Bedeutung von Heimat und die Kraft der Selbstbestimmung nachzudenken. Es ist auch Rasoulofs Geschichte, denn vor einem Jahr ist er vor Peitschenhieben und Haft aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Rasoulof und sein Team sind bedrückt und in großer Sorge, denn die Liebsten, die sie im Iran zurücklassen mussten, sind in Gefahr – Probe und Uraufführung des Stücks fallen in die Zeiten des Krieges. Rasoulof hat Angst um seine Angehörigen im Iran, deshalb will er sich vor der Kamera nicht äußern. Wir haben mit anderen iranischen Künstler*innen im Exil über die iranische Diaspora und die Lage in ihrer Heimat gesprochen.