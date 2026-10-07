Daniel Cohn-Bendit über den 7. Oktober

Es war abzusehen, auch wenn Israels Premier Benjamin Netanjahu es nicht wahrhaben wollte: Die Wahlen am 27. Oktober sind ein Referendum über den 7. Oktober. Für Netanjahu, der bis heute jede Verantwortung für das Massaker weit von sich weist, könnte der Wahltag der Payday sein, dem er drei Jahre lang entgangen war. Der investigative Bericht der "Haaretz"-Journalisten Shlomi Eldar und Ruth Yuval, der nahelegt, dass Netanjahu Wochen vor dem Massaker von Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, ausdrücklich gewarnt worden war, könnte Netanjahus politisches Ende bedeuten. Netanjahus Mantra, man habe ihn am 7. Oktober nicht rechtzeitig geweckt, wird angesichts der "Haaretz"-Enthüllungen zunehmend unglaubwürdiger. Geweckt worden, so seine Gegner jetzt, sei er Wochen vorher.