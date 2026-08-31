Wahlkampf in Israel spitzt sich zu

Bereits zwei Monate vor den Parlamentswahlen in Israel spitzt sich der Wahlkampf im Land deutlich zu. Itamar Ben Gvir, der Minister für nationale Sicherheit und Vorsitzende der rechtsradikalen Partei "Otzma Yehudit" sprach sich kürzlich für gezielte Tötungen von Palästinensern im Gazastreifen aus. Man solle dort jede Nacht 30 bis 40 Menschen töten, sagte er. Außerdem erklärte Ben Gvir, im Gazastreifen gebe es Menschen, die es nicht verdienten zu leben und die "nicht einmal Menschen" seien. Die Reaktionen im Ausland, auch in Deutschland, waren äußerst empört. In Israel dagegen gab es kaum öffentliche Reaktionen, weder von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, noch von anderen Politikern. Wir sprechen mit drei Künstlern über Ben Gvirs Äußerungen und über die israelische Gesellschaft vor der Wahl: Der arabische Stand-up-Comedian Nidal Badarne macht in Haifa in einer Show für arabische Israelis Witze über die aktuelle Lage. Der linksliberale jüdische Schriftsteller Yishai Sarid, dessen Bücher "Die Siegerin" und "Schwachstellen" auch in Deutschland erschienen sind, schildert uns seine Sicht auf die israelische Gesellschaft. Und in Jerusalem treffen wir den rechten Theatermacher und Rabbiner Hagay Lober. Lober ist Siedler und unterstützt die Politik von Netanjahus Regierung. In seinem Theater inszeniert er Geschichten, die seine ideologischen Überzeugungen widerspiegeln.