Israel: Debatte um Todesstrafe reißt nicht ab

Die Knesset hat das von dem rechtsextremen Siedlerpolitiker Ben Gvir initiierte Gesetz für die Todesstrafe verabschiedet. Seitdem gibt es in Israel eine Debatte über die Rechtmäßigkeit der Todesstrafe. Bei den Befürwortern herrscht Erleichterung und Hoffnung, dass damit dem Terrorismus von der Hamas Einhalt geboten werden kann, Gegner halten das Gesetz für rassistisch und diskrimierend. Denn es erlaubt Gerichten, die Todesstrafe gegen palästinensische Terroristen zu verhängen. Militärgerichte im besetzten Westjordanland sind sogar befugt, ohne Antrag der Staatsanwaltschaft, Todesurteile gegen palästinensische Terroristen zu fällen. Für Palästinenser unter Besatzung schließt das Gesetz alle Möglichkeiten für Berufung oder Begnadigung aus. Dazu kommt, dass das Gesetz sich ausschließlich auf Palästinenser bezieht, mit ausdrücklichem Ausschluss von "israelischen Staatsbürgern oder Einwohnern". Die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq kritisiert: "Der Wortlaut des Gesetzesentwurfs macht deutlich, dass er als weiteres Instrument der Apartheidpolitik und des Völkermords fungieren wird, da er ausschließlich für Palästinenser gilt." Das Auswärtige Amt in Berlin bekundete gemeinsam mit Frankreich, Italien und Großbritannien "tiefe Besorgnis". In Israel reagieren Menschenrechtsorganisationen zynisch. "Israel tötet bereits regelmäßig Palästinenser – in Haftanstalten und auf freiem Feld, wo tödliche Gewalt von israelischen Siedlern und dem Militär weitgehend und nahezu ohne Konsequenzen angewendet wird", sagte Yuli Novak, Geschäftsführerin der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem. "Dieses Gesetz ist nur ein weiteres Werkzeug in diesem Arsenal." Die "Organisation für Bürgerrechte" hat schon Klage beim Obersten Gerichtshof eingereicht. Weitere Klagen werden folgen. Wir haben mit Kritikern und Befürwortern der Todesstrafe gesprochen und sie nach den Konsequenzen gefragt. Wir sprechen mit dem israelischen Schriftsteller Ofer Waldman.