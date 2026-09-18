Debatte um Ed Sheeran und Macklemore

Der britische Popstar Ed Sheeran ist derzeit auf Tour in den USA unterwegs, doch ein Konflikt rund um propalästinensische Äußerungen von US-Rapper Macklemore im Vorprogramm schlägt hohe Wellen. Macklemore war Anfang September vor zwei Konzerten von Ed Sheeran im MetLife Stadium bei New York aufgetreten. Dabei rief er "Free Palestine" und sagte mit Blick auf Palästinenser, sie seien "nicht vergessen". Daraufhin schloss der Konzertveranstalter Macklemore von allen weiteren Auftritten der Tour aus. Seine Veranstaltungsstätte sei keine Plattform für Hassreden, begründete Stadionbesitzer Robert Kraft seine Entscheidung gegen Macklemore. Der Rapper bringe bereits eine "breitere Historie antisemitischer Rhetorik" mit, was zutiefst verletzend für die jüdische Gemeinde sei, so Kraft. Aus Solidarität zu Macklemore verließen auch vier weitere Bands und Künstler aus dem Vorprogramm die Tour: Aaron Rowe, Lukas Graham, die Band Beoga und Finneas O'Connell. Es ist nicht die erste Debatte um die Grenze zwischen Antisemitismus und Israelkritik in der Popkultur. Wir sprechen darüber mit Lukas Geck. Er ist Soziologe und Autor mit Schwerpunkt Antisemitismus, Rechtsextremismus und Erinnerungskultur.