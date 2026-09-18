Kultur
Debatte um Ed Sheeran und Macklemore
Die Themen der "Kulturzeit" am 18.09.2026: Debatte um Macklemore und Ed Sheeran - Gespräch mit Lukas Geck, Westjordanland - Gespräch mit Ofer Waldman, Sofie Royer, Comicbuchtipps.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 18.09.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Macklemore und Co.: Popkultur und Antisemitismus - Gespräch mit Lukas Geck
Der britische Popstar Ed Sheeran ist derzeit auf Tour in den USA unterwegs, doch ein Konflikt rund um propalästinensische Äußerungen von US-Rapper Macklemore im Vorprogramm schlägt hohe Wellen. Macklemore war Anfang September vor zwei Konzerten von Ed Sheeran im MetLife Stadium bei New York aufgetreten. Dabei rief er "Free Palestine" und sagte mit Blick auf Palästinenser, sie seien "nicht vergessen". Daraufhin schloss der Konzertveranstalter Macklemore von allen weiteren Auftritten der Tour aus. Seine Veranstaltungsstätte sei keine Plattform für Hassreden, begründete Stadionbesitzer Robert Kraft seine Entscheidung gegen Macklemore. Der Rapper bringe bereits eine "breitere Historie antisemitischer Rhetorik" mit, was zutiefst verletzend für die jüdische Gemeinde sei, so Kraft. Aus Solidarität zu Macklemore verließen auch vier weitere Bands und Künstler aus dem Vorprogramm die Tour: Aaron Rowe, Lukas Graham, die Band Beoga und Finneas O'Connell. Es ist nicht die erste Debatte um die Grenze zwischen Antisemitismus und Israelkritik in der Popkultur. Wir sprechen darüber mit Lukas Geck. Er ist Soziologe und Autor mit Schwerpunkt Antisemitismus, Rechtsextremismus und Erinnerungskultur.
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Siedlergewalt im Westjordanland - Gespräch mit Ofer Waldman
Im Westjordanland kämpft der palästinensische Kulturaktivist und Träger des Alternativen Nobelpreises Issa Amro gewaltfrei gegen die israelische Siedlungspolitik und die Gewalt durch radikale Siedler, die ihn mit dem Tod bedrohen. Auch Deutschland müsse handeln, fordert er. Wir sprechen mit dem israelischen Autor und Musiker Ofer Waldman.
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Sofie Royer
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