Berben ruft dazu auf, Antisemitismus im eigenen Umfeld entschieden entgegenzutreten. "Man kann versuchen, und das tue ich in meinem Leben auch, so viele Menschen wie möglich zu überzeugen", sagte sie am Rande der Preisverleihung. "Es geht nicht darum, recht zu haben, sondern es geht um Menschenwürde, es geht um Lebensformen, es geht um unsere Historie und es geht darum, nicht einem Backlash zu erliegen." Zu der Verleihung in der Staatsbibliothek kam unter anderem auch der israelische Botschafter Ron Prosor. Der jüdische Starpianist Igor Levit hielt die Laudatio und spielte Klavier.