Kultur
USA: Widerstand gegen Donald Trump wächst
Die Themen der "Kulturzeit" vom 25.06.2026: Juristischer Widerstand gegen Trump, Lumumba Superfan, Lesewettbewerb Klagenfurt - Gespräch mit Helga Schubert, queersensible Pflege, teuerstes Instrument.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 25.06.2026
- 19:21 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Juristischer Widerstand gegen Trump
Die Gewaltenteilung in Amerika ist in Gefahr, sogar wenn Präsident Donald Trump nur sich selbst erhöht und das Kennedy Center umbenennt. So etwas darf rechtlich nur das Parlament, nicht der Präsident. Deshalb regt sich juristischer Widerstand gegen Trumps Versuche, sich selbst über Recht und Gesetz zu stellen. Einige der besten Juristen des Landes wollen klar machen, dass sich der Rechtsstaat nicht dem Willen eines Mannes beugen darf.
Die Büros der Washington Litigation Group sind so etwas wie das Zentrum des juristischen Widerstands. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Top-Anwälten, die vorher in den besten Anwaltsfirmen des Landes gearbeitet haben, manche sogar im Justizministerium. Sie haben schon mehr als 40 Klagen gegen das Handeln der Trump-Regierung eingereicht und stellen ihre Dienste auch all jenen zur Verfügung, die der Präsident offen bedrohen und unter Druck setzen lässt. Die ganze Doku "Amerika unter Trump" ist im ZDF zu sehen.
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Lumumba Superfan
Regungslos und in auffälliger Tracht verfolgt Michel Kuka Mboladinga jeweils die DR-Kongo-Spiele – auch bei der WM. Während um ihn herum die Fans schreien, jubeln und fluchen, verharrt Michel Kuka Mboladinga in absoluter Regungslosigkeit auf einem kleinen Podest. Die Kleidung aus Jackett, Hemd, Krawatte und Anzughose spiegelt die Farben der Flagge der Demokratischen Republik Kongo wider. So verfolgte Mboladinga, besser bekannt als "Lumumba Vea", das WM-Spiel Kongos gegen Kolumbien in Guadalajara.
"Ich stehe regungslos da, weil ich glaube, dass das der Mannschaft emotionale Ausdauer verleiht", hatte der 49-Jährige vor einigen Tagen dem "Wall Street Journal" gesagt. Seine Pose ist der Lumumba-Statue nachempfunden, die in Kongos Hauptstadt Kinshasa steht. Sie ist eine Hommage an den 1961 ermordeten Premierminister Patrice Lumumba.
Auftakt beim Lesewettbewerb in Klagenfurt - Gespräch mit Helga Schubert
Es ist wieder soweit: Das Literaturevent in Klagenfurt, die Casting-Show der Literatur hat begonnen. 2026 findet der Wettbewerb zum 50. Mal statt. 14 Autorinnen und Autoren lesen live um die Wette. Die Namensgeberin, Ingeborg Bachmann, wäre am 25. Juni 2026 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Doppel-Jubiläum hielt die Schriftstellerin Helga Schubert die Eröffnungsrede. Für sie schließt sich der Kreis in Klagenfurt: 1980 wurde sie zum Bachmannwettbewerb eingeladen, damals lebte sie in der DDR und durfte nicht ausreisen. Sieben Jahre später wurde sie Jury-Mitglied des Bachmannpreises für die nächsten Jahre.
Umso größer die Freude vor sechs Jahren, als sie wieder eine Einladung zum Wettbewerb erhielt, jedoch unter Corona-Bedingungen: online und nicht vor Ort. Mit 80 Jahren gewann sie den renommierten Ingeborg Bachmann Preis. Wir sprechen mit Helga Schubert in Klagenfurt.
Tage der deutschsprachigen Literatur
Das teuerste Instrument der Welt
Die teuerste Bratsche der Welt steckt in einem unscheinbaren Kasten: Mehr als 30 Millionen US-Dollar kostet die legendäre Mac Donald Stradivari. Seit März trägt Amihai Grosz, der erste Bratschist der Berliner Philharmoniker und einer der besten seines Fachs weltweit, die Verantwortung für das Instrument und darf die Stradivari für mindestens sieben Jahre spielen.
Benannt ist die Bratsche nach dem britischen Adeligen Godfrey Bosville, dem dritten Baron MacDonald, der sie vor rund 200 Jahren erwarb. Erschaffen hat sie der legendäre Geigenbauer Antonio Stradivari um 1719 im italienischen Cremona. Es gibt weltweit nur noch zwölf ihrer Art. Ihre Seltenheit und ihr unvergleichlicher Klang treibt den Preis in nie dagewesene Höhen.
Die MacDonald Stradivari sollte sogar für den Rekordpreis von 45 Millionen US-Dollar unter den Hammer kommen. Das misslang. Stattdessen wanderte die Bratsche mehr als 30 lange Jahre in den Tresor ihrer Besitzer. Bis sie 2026 von der Stretton Society aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde. Der gemeinnützige Verein hat es sich auf die Fahnen geschrieben, antike Instrumente durch Sponsoren zu kaufen und an Spitzenmusiker zu verleihen.
Die bayerische Band "Django 3000"
"Musik in Bayern" lautet das Motto der diesjährigen Bayerischen Landesausstellung, die diesmal in Freyung im Bayerischen Wald stattfindet. Dabei sind auch echte Botschafter der guten Stimmung, wie die Band "Django 3000".