USA: Widerstand gegen Donald Trump wächst

Die Büros der Washington Litigation Group sind so etwas wie das Zentrum des juristischen Widerstands. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Top-Anwälten, die vorher in den besten Anwaltsfirmen des Landes gearbeitet haben, manche sogar im Justizministerium. Sie haben schon mehr als 40 Klagen gegen das Handeln der Trump-Regierung eingereicht und stellen ihre Dienste auch all jenen zur Verfügung, die der Präsident offen bedrohen und unter Druck setzen lässt. Die ganze Doku "Amerika unter Trump" ist im ZDF zu sehen.