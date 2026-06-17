Kultur
Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
Die Themen der "Kulturzeit" vom 17.06.2026: Ingeborg Bachmann, Film über Bärbel Bohley, Trompeterin Lucienne Renaudin Vary live im Studio, Walliser Metallband Tylangir.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 17.06.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
Ingeborg Bachmann war eine der wenigen weiblichen Stimmen in der männlich dominierten deutschsprachigen Literaturszene der Nachkriegszeit. 2026 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Drei Biografien und ein Film feiern sie, darunter "Zwei Menschen sind in mir - Ingeborg Bachmann" von Adrea Stoll und der Dokumentarfilm "Ingeborg Bachmann - Jemand, der einmal ich war" von Regina Schilling.
Ingeborg-Bachmann-Preis
Film "Bärbel Bohley - Tagebuch einer Auflehnung"
Vor 15 Jahren starb Bärbel Bohley, eine der Hauptfiguren der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Nach einer Demonstration bürgerten die Machthaber sie aus. Nach sechs Monaten gelang es ihr, die Rückkehr in die DDR zu erzwingen. Die Erfahrungen des Exils hatte die damals 43-Jährige in einem Tagebuch festgehalten. Die in Köln lebenden Filmemacher Fosco Dubini und Barbara Marx orientieren sich in ihrem Porträtfilm "Bärbel Bohley – Tagebuch einer Auflehnung" an diesem Zeugnis.
Trompeterin Lucienne Renaudin Vary live im Studio
Die französische Trompeterin Lucienne Renaudin Vary ist eine der diesjährigen Fokus-Künstlerinnen des Rheingau Musik Festivals und gibt gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester das Eröffnungskonzert am 20. Juni im Kloster Eltville. Wir trafen sie in Paris und begleiteten sie auf ein Konzert. Am 17. Juni ist sie live in der "Kulturzeit" zu Gast.
Düstere Lyrik der Walliser Folk-Metalband Tylangir
Auf bekannten Walliser Sagen und Mythen basieren die Texte von Songschreiber Lukas Sarbach. Mit der Folk-Metalband Tylangir werden die Erzählungen über das Wallis hinausgetragen.