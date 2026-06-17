Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturzeit
  4. Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
Altes Schwarz-Weiß-Foto einer Frau mit kinnlangen mittelblonden Haaren, die an einem Pult steht und etwas vorliest, oder redet.

Kultur

Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann

Die Themen der "Kulturzeit" vom 17.06.2026: Ingeborg Bachmann, Film über Bärbel Bohley, Trompeterin Lucienne Renaudin Vary live im Studio, Walliser Metallband Tylangir.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
17.06.2026
19:20 - 20:00 Uhr

Mehr

Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann war eine der wenigen weiblichen Stimmen in der männlich dominierten deutschsprachigen Literaturszene der Nachkriegszeit. 2026 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Drei Biografien und ein Film feiern sie, darunter "Zwei Menschen sind in mir - Ingeborg Bachmann" von Adrea Stoll und der Dokumentarfilm "Ingeborg Bachmann - Jemand, der einmal ich war" von Regina Schilling.

Ingeborg-Bachmann-Preis

Schriftzug Ingeborg-Bachmannpreis
Kultur -

Tage der deutschsprachigen Literatur

Der Ingeborg-Bachmann-Preis wurde 1976 von der Stadt Klagenfurt im Gedenken an Ingeborg Bachmann gestiftet und wird während der Tage der deutschsprachigen Literatur verliehen.

Sendungsbereich:
Tage der deutschsprachigen Literatur

Film "Bärbel Bohley - Tagebuch einer Auflehnung"

Vor 15 Jahren starb Bärbel Bohley, eine der Hauptfiguren der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Nach einer Demonstration bürgerten die Machthaber sie aus. Nach sechs Monaten gelang es ihr, die Rückkehr in die DDR zu erzwingen. Die Erfahrungen des Exils hatte die damals 43-Jährige in einem Tagebuch festgehalten. Die in Köln lebenden Filmemacher Fosco Dubini und Barbara Marx orientieren sich in ihrem Porträtfilm "Bärbel Bohley – Tagebuch einer Auflehnung" an diesem Zeugnis.

Trompeterin Lucienne Renaudin Vary live im Studio

Eine junge Frau mit langen Locken, gekleidet mit einem golden glitzernden Overall, spielt vor einem großen Orchester Trompete.
Trompeterin Lucienne Renaudin Vary
Quelle: Imago

Die französische Trompeterin Lucienne Renaudin Vary ist eine der diesjährigen Fokus-Künstlerinnen des Rheingau Musik Festivals und gibt gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester das Eröffnungskonzert am 20. Juni im Kloster Eltville. Wir trafen sie in Paris und begleiteten sie auf ein Konzert. Am 17. Juni ist sie live in der "Kulturzeit" zu Gast.

Düstere Lyrik der Walliser Folk-Metalband Tylangir

Auf bekannten Walliser Sagen und Mythen basieren die Texte von Songschreiber Lukas Sarbach. Mit der Folk-Metalband Tylangir werden die Erzählungen über das Wallis hinausgetragen.

Tipps

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.