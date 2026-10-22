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Bedrohte Artenvielfalt

Sterben bestimmte Tiere und Pflanzen aus, führt das zu Kettenreaktionen, die das gesamte Ökosystem. NANO berichet über Tiere und Pflanzen - und Artenschutz.

Wissen -

Warum scheitert der weltweite Artenschutz?

NANO vom 19. Oktober: Biodiversitäts-Gipfel in Jerewan: Vor vier Jahren versprach die Weltgemeinschaft, die Natur bis 2030 zu retten. Die Hälfte der Zeit vorbei. Was ist bisher passiert?

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NANO

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Wissen -

Arten retten im Zoo

Mehr als 49.500 Tierarten sind vom Aussterben bedroht, die Biodiversität in Gefahr. Zoos, Wissenschaftler und Behörden wollen nun an einem Strang ziehen, um die Artenvielfalt zu schützen.

Sendungsbereich:
NANO Doku

Dokutipp

Wissen -

Arten retten im Zoo

Mehr als 49.500 Tierarten sind vom Aussterben bedroht, die Biodiversität in Gefahr. Zoos, Wissenschaftler und Behörden wollen nun an einem Strang ziehen, um die Artenvielfalt zu schützen.

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Talk

Wissen -

Das große Artensterben

Das Artensterben ist die größte Menschheitskrise. Denn ohne Vielfalt ist kein Leben auf der Erde möglich – auch nicht für den Menschen. Darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen.

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NANO Talk

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