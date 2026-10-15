Wissen
Die Rückkehr des persischen Leoparden
Begegnet ist Ingolf Baur der einzigen Großkatze am Rande Europas auf seiner Reise durch Armenien nicht. Und doch hat er gesehen, wie der Schutz des Lebensraums des persischen Leoparden alles verändert.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.10.2031
„Er hat überlebt trotz all der Schwierigkeiten, die wir ihm machen.“
Europas letzte Großkatze: Warum stirbt sie aus?
Er ist eine der seltensten Großkatzen der Erde – weniger als 1.100 freilebende Exemplare gibt es weltweit. NANO-Moderator Ingolf Baur will wissen: Warum ist das majestätische Raubtier in der Region fast komplett ausgelöscht worden? Welche tödlichen Gefahren bedrohen den Bestand? Ingolf Baur hakt nach und deckt auf, warum das Überleben des Leoparden auf dem Spiel steht.
Kampf in den Bergen: Spurensuche im Dickicht
Ranger und Wissenschaftler im Arpa-Schutzgebiet kämpfen um jedes einzelne Tier. Im Gebirge suchen sie nach Fährten und kontrollieren Kamerafallen – doch die Suche gleicht der Nadel im Heuhaufen. Wie groß ist der Druck durch die nahe gelegene Goldmine und den fortschreitenden Bergbau? Welche verheerenden Folgen drohen Natur und Grundwasser?
High-Tech im Schutzgebiet: Die neue Hoffnung
Im Arpa-Reservat sucht die Forschung nach echten Lösungen gegen das Aussterben. Wie funktionieren die Kamerafallen und grenzüberschreitenden Korridore vor Ort genau? Kann internationale Zusammenarbeit den entscheidenden Vorteil bringen, um den seltenen Jäger über Ländergrenzen hinweg zu schützen? Ingolf Baur zeigt Schutzkonzepte, die Hoffnung machen.
Wenn Lebensräume schwinden
Wie kann es sein, dass eine der mächtigsten Raubkatzen der Erde einfach lautlos von unserem Planeten verschwindet? Dieser Frage geht Ingolf Baur in der NANO-Dokureihe "Last One Living" nach.