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  4. Sewansee in Gefahr: Bringt diese Forelle die Rettung? | NANO Doku

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Rettung für die Sewan-Forelle

Der Pegel des Sewansees ist drastisch gesunken. Nun droht eine jährliche Blaualgenpest. Ingolf Baur erlebt, wie ausgerechnet eine fast ausgerottete Forelle hilft das Ökoparadies wiederherzustellen.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.10.2026

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„Der Klimawandel ist, befürchte ich, einer der großen Schalter, die diesen See verwandeln.“

Öko-Kollaps: Warum stirbt der Sewansee?

Der Sewansee im Kaukasus ist einer der größten Hochgebirgsseen der Erde – doch das Ökoparadies steht kurz vor dem Kollaps. Durch den extremen Wasserabbau der Vergangenheit wurde der Pegel dramatisch abgesenkt. Ingolf Baur will wissen: Warum droht das Gewässer nun endgültig zu kippen? Welche Gefahren bergen Abwasser, Algenblüten und die rasante Erwärmung? Ingolf Baur hakt nach und deckt auf, warum die Zukunft dieses zentralen Wasserspeichers gefährdet ist.

Kampf im Wasser: Eine Forelle kehrt zurück

Ingolf Baur trifft den Artenschützer Tigran. Mit seiner Zuchtfabrik will er die einst fast ausgerottete Sewan-Forelle – den legendären „Fürsten“ des Sees – wieder heimisch machen. Einst zerstörten Raubfischfang, künstliche Fischarten und schrumpfender Lebensraum den Bestand vollkommen. Kann der künstliche Wiederaufbau der Population das biologische Gleichgewicht noch rechtzeitig reparieren?

100 Jahre bis zur Rettung?

Zusammen mit dem deutschen Seenforscher Karsten Rinke geht Ingolf Baur der Frage nach, wie sich der Nährstoffeintrag stoppen lässt. Selbst unter optimalen Bedingungen könnte die Selbstreinigung des Sees ein Jahrhundert dauern. Bringen neue, nachhaltige Methoden in der Landwirtschaft den entscheidenden Durchbruch? Ingolf Baur zeigt wissenschaftliche Ansätze, die dem See eine zweite Chance geben könnten.

Wenn Ökosysteme kippen

Wie können wir unsere Naturparadiese retten, bevor es zu spät ist? Ingolf Baur geht in der NANO Dokureihe der Frage nach, wie Wissenschaft und Mensch im Kampf gegen den Öko-Kollaps zusammenwirken.

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