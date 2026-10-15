Wissen
Die letzten Kraniche Armeniens
Jede achte Art droht auszusterben – verschwinden sie, kippen ganze Ökosysteme. Wie schützt man die Artenvielfalt und die letzten Kraniche im Kaukasus? Ingolf Baur sucht nach Antworten.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.10.2031
„Alles in dieser Welt hängt voneinander ab, und der Verlust auch nur einer einzigen Art kann nicht wieder gutgemacht werden.“
Gefährdete Vielfalt: Warum stirbt unsere Zukunft?
Acht Millionen Arten leben auf unserer Erde – und jede einzelne stützt das globale Gleichgewicht. Doch durch die Zerstörung von Lebensräumen treiben wir die Aussterberate auf das Hundertfache hoch. Ingolf Baur will wissen: Warum beuten wir die Natur aus, bis das System kollabiert? Welche fatalen Kettenreaktionen drohen, wenn Schlüsselarten für immer verschwinden?
Spurensuche im Kaukasus: Die Letzten ihrer Art
Auf seiner Reise durch Armenien begleitet Ingolf Baur Forschende auf der Suche nach extrem seltenen Lebewesen: dem eurasischen Kranich und dem Wiesenvögelchen. Von der Kranich-Unterart existieren nur noch winzige Restbestände in gefährdeten Feuchtgebieten. Trockenlegungen, Viehzucht und Infrastruktur vernichten ihren letzten Rückzugsort. Kann die gezielte Erforschung dieser Spezialisten verhindern, dass die biologische Vielfalt endgültig verarmt?
Arche Noah der Natur: Letzte Hoffnung?
Zusammen mit dem Ökologen Sepp A. Braun klärt Ingolf Baur, wie Vielfalt als Puffer gegen den Klimawandel wirkt. Unterarten sind die Evolution in der Praxis – sie sichern das Überleben des Gesamtsystems, wenn sich die Umwelt radikal verändert. Reichen internationale Initiativen wie die UN-Biodiversitätskonferenz COP17 aus, um 30 Prozent der Flächen weltweit rechtzeitig unter Schutz zu stellen?
Wie Mensch und Natur für Artenschutz sorgen
Wie können wir unsere Naturparadiese retten, bevor es zu spät ist? Ingolf Baur geht in der NANO Dokureihe "Last One Living" der Frage nach, wie Wissenschaft und Mensch im Kampf gegen das globale Artensterben zusammenwirken.