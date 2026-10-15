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  4. Kampf gegen Artensterben: Wie uns Biodiversität rettet | NANO Doku

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Die letzten Kraniche Armeniens

Jede achte Art droht auszusterben – verschwinden sie, kippen ganze Ökosysteme. Wie schützt man die Artenvielfalt und die letzten Kraniche im Kaukasus? Ingolf Baur sucht nach Antworten.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.10.2031

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Gefährdete Vielfalt: Warum stirbt unsere Zukunft?

Acht Millionen Arten leben auf unserer Erde – und jede einzelne stützt das globale Gleichgewicht. Doch durch die Zerstörung von Lebensräumen treiben wir die Aussterberate auf das Hundertfache hoch. Ingolf Baur will wissen: Warum beuten wir die Natur aus, bis das System kollabiert? Welche fatalen Kettenreaktionen drohen, wenn Schlüsselarten für immer verschwinden?

Spurensuche im Kaukasus: Die Letzten ihrer Art

Auf seiner Reise durch Armenien begleitet Ingolf Baur Forschende auf der Suche nach extrem seltenen Lebewesen: dem eurasischen Kranich und dem Wiesenvögelchen. Von der Kranich-Unterart existieren nur noch winzige Restbestände in gefährdeten Feuchtgebieten. Trockenlegungen, Viehzucht und Infrastruktur vernichten ihren letzten Rückzugsort. Kann die gezielte Erforschung dieser Spezialisten verhindern, dass die biologische Vielfalt endgültig verarmt?

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Zusammen mit dem Ökologen Sepp A. Braun klärt Ingolf Baur, wie Vielfalt als Puffer gegen den Klimawandel wirkt. Unterarten sind die Evolution in der Praxis – sie sichern das Überleben des Gesamtsystems, wenn sich die Umwelt radikal verändert. Reichen internationale Initiativen wie die UN-Biodiversitätskonferenz COP17 aus, um 30 Prozent der Flächen weltweit rechtzeitig unter Schutz zu stellen?

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