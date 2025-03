"Ruhe! Hier wird geschossen." Das alte Klischee vom Maulkorb in Kriegszeiten wird in den letzten Wochen auch in Israel wahr. In Demonstrationen seiner Staatsgewalt zensiert Israel in Kriegszeiten palästinensische Kulturschaffende im eigenen Land. Vor ein paar Wochen nahm die israelische Polizei bei einer Razzia in zwei Filialen des palästinensischen "Educational Bookshop" zwei Buchhändler fest. Der Vorwurf: Die Buchläden verkauften Bücher mit hetzerischem Inhalt und solche, die Terror unterstützten. Ein Beispiel: das Malbuch für Kinder "From the river to sea". Der Titel ist eine Referenz auf den Kampf der Palästinenser, der einen palästinensischen Staat bis zum Mittelmeer will, also die Auslöschung Israels propagiert. Meinungsfreiheit oder Verhetzung? Unmittelbar nach der Razzia hagelte es Kritik von Friedensorganisationen und Intellektuellen, von Auslandskorrespondenten und diplomatischen Vertretern europäischer Länder. Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, äußerte sich auf X besorgt. Er kenne die Besitzerfamilie Muna als "friedliebende, palästinensische Jerusalemer, die offen für Diskussionen und intellektuellen Austausch" seien. Die "TAZ" geht weiter und bemüht Heinrich Heine. "Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen."