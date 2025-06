Andere wurden - fast - direkt getroffen. Die Performance Künstlerin Moran Asraf wohnt gerade einmal 100 Meter entfernt von dem, was eines ihrer Nachbarhäuser war. Bevor die iranische Rakete einschlug, war sie mit ihrem dreijährigen Sohn in ihrem stahlgeschützten Schutzraum - in Todesangst. Als Mutter und Künstlerin beschäftigt sie sich seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 mit dem Krieg. In einer Performance wäscht sie Kinderkleidung. Anstatt in Wasser taucht sie die Kleidung in Beton, in starkem Kontrast zu der weichen Kinderwäsche, die für sie als Mutter Sicherheit symbolisiert.