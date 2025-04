Israel: Siedlergewalt nach dem 7. Oktober

Ihre Romane sind Ereignisse. Rachel Kushner ist eine der aufregendsten Schriftstellerinnen Amerikas. Und endlich erscheint ihr neues Buch "See der Schöpfung", das für den Booker Prize und den National Book Award 2024 nominiert war, auch in Deutschland. Diesmal hat Kushner etwas gewagt, womit man bei ihr nicht unbedingt gerechnet hätte: Sie hat einen Spionageroman geschrieben. Einen echten Pageturner, der eine ganz eigene Spannung aufbaut, und gleichzeitig nur so strotzt vor philosophischen und aktuellen Bezügen. Die Hauptfigur: Eine junge, skrupellose und überdurchschnittlich attraktive Ex-CIA-Agentin namens Sadie Smith (ein Deckname natürlich), die aus Kalifornien aufbricht, um einen Auftrag zu erfüllen, der sich anders entwickeln wird als geplant. Sie soll irgendwo in der südwestfranzösischen Provinz eine Kommune von Klima-Aktivisten infiltrieren, deren intellektueller Vordenker ein Alt-68er ist, der tief unter der Erdoberfläche in einer Höhle lebt. Zum Auftrag gehört auch, der Gruppe umstürzlerische, staatsgefährdende Aktionen nachzuweisen, um sie dann möglichst lange hinter Gitter zu bringen – zur Not darf all das auch fingiert sein. Hauptsache: Weg mit den Revoluzzern. Die Drahtzieher dieses heimtückischen Plans sind namenlose Schattengestalten aus Politik und Wirtschaft, die zugunsten ihrer eigenen Interessen keinerlei Probleme damit haben, die Welt brennen zu sehen – und sogar dazu bereit sind, über Leichen zu gehen. Doch wer Kushner kennt, weiß: Das ist des wilden Ritts noch nicht genug. In den Spionage-Plot eingeflochten, entwickelt sie nichts weniger als eine alternative Erzählung der Zivilisationsgeschichte. Es geht um existenzielle Fragen: um das Verhältnis des Menschen zur Natur, den Wert der Kunst, um aktuelle Verteilungskämpfe, und darum, was es heißt, heute Mensch zu sein. Wie schon in ihrem gefeierten Roman "Flammenwerfer" widmet sich Rachel Kushner in "See der Schöpfung" einmal mehr der Geschichte europäischer aktivistischer Bewegungen und Gegenkultur. Voller Witz und feiner Beobachtungsgabe lässt Kushner charismatische Figuren aufeinandertreffen, die alle eines eint: Sie wollen ein Leben abseits der Norm leben, unangepasst, flirrend, frei.