Ungarn: Amtsantritt der Regierung Magyar

Die Dokumentarfilmerin Lena Karbe hat heimlich über einen längeren Zeitraum drei Psychologen in Moskau begleitet, die ehrenamtlich eine Krisenhotline betreiben. "Innere Emigranten" heißt ihr Dokumentarfilm, der am 14. Mai in die Kinos kommt. Diese Krisenhotline besteht seit Beginn des militärischen Überfalls Russlands auf die Ukraine. Der Film ist das Psychogramm einer Gesellschaft von Menschen, die angesichts des autoritären Drucks versuchen, ihr Seelenheil im Privaten zu finden. Es rufen Menschen an, die entweder einen Angehörigen im Ukrainekrieg verloren haben oder bei denen beim Thema Putin ein Riss durch ihre Familien geht. Die Psychologen versuchen, den Anrufenden hilfreich und neutral beizustehen, aber nicht selten fällt es ihnen schwer, objektiv zu bleiben und persönliche Ansichten zurückzuhalten.