Die Biennale von Venedig eröffnet

Doch schon vor Beginn der Biennale wurde es sehr laut in der Diskussion darum, wer teilnimmt und wer nicht. Die Jury trat im Streit um den Umgang mit Russland und Israel zurück. Die Eröffnungsfeier wurde abgesagt, ebenso wie die Vergabe der Goldenen Löwen zu Beginn. Sie sollen erst zum Schluss vergeben werden und das Publikum darf entscheiden. Erstmals seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist Russland wieder dabei, allerdings wurde der Pavillon nur drei Tag vorab für eine Preview geöffnet, bei der Live-Performances gefilmt wurden, die anschließend an den Außenflächen als Schleifenprojektion gezeigt werden sollen. Mitglieder der russischen Punk-Gruppe Pussy Riot und der ukrainischen feministischen Organisation Femen protestierten lautstark vor dem russischen Pavillon. Und Nadya Tolokonnikova von Pussy Riot organisierte eine Gegenausstellung inhaftierter russischer Künstler. Wir schauen uns die Hauptausstellung an, geben einen Überblick über herausragende Länderpavillons und sprechen mit Till Fellrath, Direktor des Hamburger Bahnhofs, Nationalgalerie der Gegenwart in Berlin, vor Ort.