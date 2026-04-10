Kultur
Schicksalswahl in Ungarn
Die Themen der "Kulturzeit" vom 10.04.2026: Ungarn vor den Parlamentswahlen, Frauen gegen Autoritarismus - Gespräch mit Klementyna Suchanow, Peaches, Köchin Olia Hercules.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 10.04.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Ungarn vor den Parlamentswahlen
Kurz vor den Parlamentswahlen am 12. April unternimmt Ungarns seit 16 Jahren amtierender Premierminister Victor Orban alles, um seinen populären Herausforderer Péter Magyar noch in die Schranken zu weisen: russische Geheimdienstmitarbeiter unter dem Kommando von Wladimir Putins stellvertretendem Stabschef Sergei Kiriyenko bringen wie bereits in Moldavien massenhaft Falschinformationen über den Herausforderer in Umlauf, unzählige Fidesz-Plakate und Fernsehsendungen, von der Regierung gesponsort mit rund 400 Millionen Euro, unken eine Verschwörung zwischen Magyar, der EU und der Ukraine gegen Ungarn herbei, während ein ukrainischer Geldtransporter im Land festgesetzt wurde. Und investigative Journalisten wie Szabolcs Panyi, Chefredakteur des Nachrichtenportals VSquare, der aufgedeckt hatte, wie Ungarns Außenminister Péter Szijjártó über Jahre seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Echtzeit über Beratungen der EU zum Ukraine-Krieg informiert hatte, werden als Spione gebrandmarkt und angeklagt.
Frauen gegen Autoritarismus - Gespräch mit Klementyna Suchanow
Die polnische Autorin und Frauenrechtsaktivistin Klementyna Suchanow ist Trägerin des Dresdner Friedenspreises 2026. Wir haben mit ihr über Frauenrechte in autoritären Regimen gesprochen.
Neues Album von Peaches
Neue Platte, selbe Power! "No Lube, so Rude" heißt die Platte - kein Schmiermittel, wie gemein. Wie immer bei Peaches ist damit auch der Zustand der Welt gemeint.
Köchin und Food-Autorin Olia Hercules
Was hilft, wenn überhaupt nichts mehr hilft? Ein Teller heiße Suppe. Inmitten von Krieg in der Heimat sucht die ukrainisch-britische Köchin Olia Hercules im gemeinsamen Essen Trost. Die prominente Food-Autorin, die auch für Ottolenghi gearbeitet hat, kocht Borschtsch und erzählt von der heilenden Kraft von Comfort-Food. Darüber schreibt sie auch in ihrem neuen Buch "Strong Roots".