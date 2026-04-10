Schicksalswahl in Ungarn

Kurz vor den Parlamentswahlen am 12. April unternimmt Ungarns seit 16 Jahren amtierender Premierminister Victor Orban alles, um seinen populären Herausforderer Péter Magyar noch in die Schranken zu weisen: russische Geheimdienstmitarbeiter unter dem Kommando von Wladimir Putins stellvertretendem Stabschef Sergei Kiriyenko bringen wie bereits in Moldavien massenhaft Falschinformationen über den Herausforderer in Umlauf, unzählige Fidesz-Plakate und Fernsehsendungen, von der Regierung gesponsort mit rund 400 Millionen Euro, unken eine Verschwörung zwischen Magyar, der EU und der Ukraine gegen Ungarn herbei, während ein ukrainischer Geldtransporter im Land festgesetzt wurde. Und investigative Journalisten wie Szabolcs Panyi, Chefredakteur des Nachrichtenportals VSquare, der aufgedeckt hatte, wie Ungarns Außenminister Péter Szijjártó über Jahre seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Echtzeit über Beratungen der EU zum Ukraine-Krieg informiert hatte, werden als Spione gebrandmarkt und angeklagt.