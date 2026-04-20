Ungarn-Wahl – Was braucht jetzt die Kultur?

Los Angeles nach 1933 - vor den Nazis Geflüchtete treffen in Hollywood ein: Regisseure, Schauspieler ebenso wie Schriftsteller wie die Familie Mann, Bertold Brecht oder Theodor W. Adorno. Die Geschichte der einzelnen Biografien und dessen was sie antreibt, ist extrem unterschiedlich und oft erzählt worden - aus der Paradiessuche Hollywood wird kurzzeitig Heimat - und nach dem Krieg schlägt die Stimmung in den USA um: Viele, die vorher einfach Nazi-Gegner waren, werden nun als "Kommunisten" verfolgt. Aus den USA der Zuflucht wird ein Ort der Repression. Jan Jeka schafft es nicht nur spannend, emotional und dabei inhaltlich ziemlich komplex durch zwei Jahrzehnte zu führen, sondern zieht auch einen Bogen zu heute: Wieder ist aus den USA, dem Ort des Aufbruchs, ein gefährlicher Ort für diejenigen geworden, die nur ankommen wollen.