Kultur
Ungarn-Wahl – Was braucht jetzt die Kultur?
Die Themen der "Kulturzeit" vom 20.04.2026: Ungarn nach der Wahl - Gespräch mit Ivan Fischer, Buch "Paranoia in Hollywood", Architekt Peter Zumthor, 50. Bühnenjubiläum von Anne-Sophie Mutter.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 20.04.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Ungarn nach der Wahl – Wie rettet man eine Demokratie?
Nach den Wahlen in Ungarn stellen sich große Fragen: Wie geht eine Demokratie verloren? Und wie rettet man sie? Victor Orbans autokratische und nationalistische Politik ist von den Ungarn mit deutlicher Mehrheit abgewählt worden. Wegen ihm haben viele Künstler und Intellektuelle das Land verlassen. Viele sind in Berlin gelandet und haben von hier aus das System Orban bekämpft. Wie blicken sie auf ihre Heimat? Und was erhoffen und befürchten sie jetzt?
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Jan Jekal: "Paranoia in Hollywood"
Los Angeles nach 1933 - vor den Nazis Geflüchtete treffen in Hollywood ein: Regisseure, Schauspieler ebenso wie Schriftsteller wie die Familie Mann, Bertold Brecht oder Theodor W. Adorno. Die Geschichte der einzelnen Biografien und dessen was sie antreibt, ist extrem unterschiedlich und oft erzählt worden - aus der Paradiessuche Hollywood wird kurzzeitig Heimat - und nach dem Krieg schlägt die Stimmung in den USA um: Viele, die vorher einfach Nazi-Gegner waren, werden nun als "Kommunisten" verfolgt. Aus den USA der Zuflucht wird ein Ort der Repression. Jan Jeka schafft es nicht nur spannend, emotional und dabei inhaltlich ziemlich komplex durch zwei Jahrzehnte zu führen, sondern zieht auch einen Bogen zu heute: Wieder ist aus den USA, dem Ort des Aufbruchs, ein gefährlicher Ort für diejenigen geworden, die nur ankommen wollen.
Peter Zumthors "David Geffen Galleries" in Los Angeles eröffnen
In Los Angeles sind am 19. April die "David Geffen Galleries" eröffnet worden. Rund 724 Millionen US-Dollar hat der Neubau des Los Angeles County Musem of Art LACMA gekostet. Verantwortlicher Architekt ist der Schweizer Star-Architekt Peter Zumthor.
50. Bühnenjubiläum von Anne-Sophie Mutter
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