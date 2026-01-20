Es sind Geschichten vom Übergang, die Helga Schubert in ihrem neuen Buch unter dem Titel "Es gibt immer einen Ausweg" versammelt. Texte aus einem Lebenszeitraum von 65 Jahren, die von Sehnsucht und Fernweh, von Aufbruch und Abschied, von Diktatur und innerer Freiheit erzählen. Mit dabei auch solche, die in der DDR keine Druckgenehmigung erhalten haben. Heute sollen sie anderen Mut machen, dass es "immer einen Ausweg in eine Rettung" gibt, schreibt Schubert im Vorwort. Wir sprechen mit der Autorin über Hoffnung, Neuanfänge und ihren späten Erfolg – und darüber, was man von einer 85-Jährigen angesichts multipler Krisen über Resilienz lernen kann.