Ein älterer Mann im blauen Anzug tritt durch einen schwarzen Vorhand. Im Hintergrund sind Flaggen der USA zu sehen.

"Kulturzeit" vom 20.01.2026: Donald Trump ein Jahr im Amt

Die Themen der Sendung: Donald Trump, Film "Spione unter uns" - Gespräch mit Peter Keup, Helga Schuberts Lebensbilanz, Jean-Philippe Kindler, Nachruf auf Valentino.

Deutschland 2024
20.01.2026
19:20 - 20:00 Uhr

Die Themen der Sendung:

Donald Trump ein Jahr nach Amtsantritt

Ein Jahr nach seinem Amtsantritt bringt US-Präsident Donald Trump die Säulen der US-amerikanischen Demokratie ins Wanken: Er ignoriert Beschlüsse des Parlaments und über missliebige Gerichtsurteile setzt er sich einfach hinweg. Was genau will er? Sein Land und die Welt retten? Oder nur seine Gier nach Macht, Reichtum und Ansehen befriedigen? Die ZDF-Doku "Donald Trump - König im Weißen Haus?" analysiert das Denken und Handeln eines Mannes, der unterschiedlichste Persönlichkeiten in sich vereint, von seinen Helfern und Anhängern bedingungslose Gefolgschaft fordert und an Andersdenkenden, die sich ihm in den Weg stellen, Rache übt.

"Spione unter uns" - Gespräch mit Peter Keup

Peter Keup war in den 1970er Jahren gemeinsam mit seiner Schwester ein erfolgreicher Turniertänzer im Nationalteam der DDR. 1981 wurde er beim Fluchtversuch nach Österreich verhaftet und saß wegen Republikflucht bis zum Freikauf durch die Bundesrepublik in Cottbus im Gefängnis. Im Westen führte er 25 Jahre lang eine Tanzschule und studierte Politik und Geschichte. Inzwischen arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft e.V. (UOKG). In der Doku "Spione unter uns" stellt sich Peter Keup den blinden Flecken in seiner Familiengeschichte und sucht den Dialog mit ehemaligen Stasi-Offizieren, um mehr Licht in das System der Haft-Zwangsarbeit des SED-Unrechtsstaates zu bringen. Wir sprechen mit Peter Keup live im Studio.

Helga Schubert zieht Bilanz: "Es gibt immer einen Ausweg"

Es sind Geschichten vom Übergang, die Helga Schubert in ihrem neuen Buch unter dem Titel "Es gibt immer einen Ausweg" versammelt. Texte aus einem Lebenszeitraum von 65 Jahren, die von Sehnsucht und Fernweh, von Aufbruch und Abschied, von Diktatur und innerer Freiheit erzählen. Mit dabei auch solche, die in der DDR keine Druckgenehmigung erhalten haben. Heute sollen sie anderen Mut machen, dass es "immer einen Ausweg in eine Rettung" gibt, schreibt Schubert im Vorwort. Wir sprechen mit der Autorin über Hoffnung, Neuanfänge und ihren späten Erfolg – und darüber, was man von einer 85-Jährigen angesichts multipler Krisen über Resilienz lernen kann.

Auf einen Tee mit Jean-Philippe Kindler

Er ist Satiriker und Autor. Seine Texte - bisher eher bissig-bitter. Doch nun zeigt sich Jean-Philippe Kindler von einer anderen Seite. Mit fast 30 zieht er Bilanz: über Angst, Wut, Genügsamkeit und die Suche nach der Ehrlichkeit - vor allem zu sich selbst.

Kulturzeit

Zum Tod von Modedesigner Valentino

Der Meister der glamourösen Roben ist tot: Der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren in seinem Haus in Rom gestorben. Garavani, meist nur beim Vornamen genannt, sei "eine wahre Quelle des Lichts, der Kreativität und der Vision" gewesen, teilte die Valentino-Stiftung am 19. Januar in den sozialen Medien mit. Der Designer war für die Farbe Rot bekannt, genauer gesagt "Valentino-Rot" - eine Farbausprägung mit einem Hauch Orange. Seine glamourösen Kreationen waren fast ein halbes Jahrhundert lang fester Bestandteil der Modewelt und begeisterten Frauen in der ganzen Welt. Generationen von Prominenten hatten ein Faible für die Mode Valentinos, darunter Ex-First-Lady Jackie Kennedy Onassis, Schauspielerin Julia Roberts und die jordanische Königin Rania.

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

