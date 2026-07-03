Wie die AfD ein verklärtes DDR-Bild ausnutzt

Wer in Shirana Shahbazis Bildwelt eintaucht, ist schnell tief drin. Die Fotografie ist das Fundament ihrer Arbeit, die Kunst, die daraus entsteht ist fließend, ohne klare Grenzen. "Eigentlich interessieren mich diese Zwischenräume, die entstehen als Denkräume", sagt sie. "Weil wir es auch gewohnt sind, dass man Fotografie auf einen Schlag sieht und versteht. Ich habe es ganz gerne, wenn man dort wie so eine andere Tiefe öffnen kann – von Reflexion." Zwei Mal hinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Ihre Werke sind jetzt in Luzern zu sehen, im Wechselspiel mit Arbeiten des Künstlers Li Tavor.