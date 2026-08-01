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  4. Der Kampf um die Kultur | Ostdeutschland vor der Wahl
Im Zentrum des Bildes ist ein gemaltes Bild einer Deutschlandflagge, rechts davon eine Reihe aus Motorrädern und leere Ränge eines Theaters.

Kultur

Der Kampf um die Kultur

Im Wahljahr 2026 wird Kultur in Ostdeutschland zum politischen Streitfeld. Die Doku zeigt, wie der Kampf um Deutungshoheit Kunst, Kultur und Demokratie verändert.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
26.08.2026
20:15 - 21:00 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Zwischen Theater, Museen, Jugendkultur und Volksfesten begleitet die Dokumentation Kulturschaffende, Politiker, Expertinnen und Experten in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Sie zeigt, wie Kultur zunehmend zum politischen Streitfeld wird.

Kultur als Machtfrage

 
Im Zentrum steht die Frage, warum Kultur für die AfD ein strategisches Politikfeld ist und wie Debatten über Erinnerung, Identität und Förderung gesellschaftliche Konflikte sichtbar machen.

Der Film untersucht, wie sich das Verhalten von Kulturinstitutionen und Einzelnen bereits verändert, obwohl die AfD vielerorts noch nicht mitregiert. Er fragt, was auf dem Spiel steht, wenn um mehr gerungen wird als um Kulturpolitik – nämlich um die Geschichten, die eine Gesellschaft über sich selbst erzählt. 

Ein Film von Lisa Plank und Johanna Lazar 

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