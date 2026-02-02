Die Hamburger Staatsoper setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit von Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek fort mit einer Politgroteske, in der einzig Monster die Welt noch retten könnten. Nach Werken wie "Bählamms Fest" und "Lost Highway" sind mehr als 20 Jahre vergangen, seit die Komponistin Olga Neuwirth und die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ein gemeinsames Stück erarbeitet haben. Nun ist es wieder soweit: Die beiden international gefeierten Künstlerinnen haben mit "Monster's Paradise" ein Auftragswerk für die Staatsoper Hamburg geschrieben. Intendant Tobias Kratzer inszeniert. In der Groteske geht es um zwei Vampirinnen, die als Avatarinnen um die Welt reisen. Sie beobachten den Niedergang der Menschheit, während ein tyrannischer König und ein von ihm selbst heraufbeschworenes Seemonster um die Macht kämpfen. Der König – gerne als Blaupause zeitgenössischer tyrannischer Herrscher gelesen – wird gesungen von Georg Nigl, das Monster Gorgonzilla von der italienisch-schwedischen Sängerin Anna Clementi, die in ihrer Kunst Klassik mit Electro-Sounds verbindet. Die Hoffnung der Welt ruht auf Gorgonzilla. Aber was ist das für eine Welt, die nur noch von Monstern zu retten ist? Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth haben eine Politgroteske entworfen, die aberwitzig und absurd von den Tragödien der heutigen Zeit erzählt und die Machtspiele tyrannischer Herrscher in den Blick nimmt.