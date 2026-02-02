Kultur
"Kulturzeit" vom 02.02.2026: Grammys - Protest gegen Trump
Die Themen der Sendung: Protest bei Grammy-Verleihung - Gespräch mit Klaus Brinkbäumer, Oper "Monster's Paradise", Farbe des Jahres - "Cloud Dancer", David Lynch-Ausstellung, Villa Beer.
- Deutschland 2025
- 02.02.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Grammy-Verleihung: politisch wie nie - Gespräch mit Klaus Brinkbäumer
Latino-Rapstar Bad Bunny ist bei der Grammy-Verleihung eine Sensation gelungen: Mit seinem Album "Debí tirar más fotos" wurde erstmals ein spanischsprachiges Album mit dem wichtigsten US-Musikpreis für das Album des Jahres ausgezeichnet. Weitere Preise gingen bei der Gala am Abend des 1. Februar an US-Rapper Kendrick Lamar und Popstar Billie Eilish. Bad Bunny, Billie Eilish und viele andere Stars nutzten ihre Auftritte für Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE und die Regierung von Präsident Donald Trump. Der aus Puerto Rico stammende Bad Bunny thematisiert auf "Debí tirar más fotos" (auf Deutsch: "Ich hätte mehr Fotos machen sollen") zu traditionellen Rhythmen aus seiner Heimat die Kolonisierung der Karibikinsel, die seit mehr als hundert Jahren zu den USA gehört. Der Rapper hielt seine Dankesrede größtenteils auf Spanisch und widmete seinen Preis allen Menschen, "die ihr Land verlassen mussten, um ihren Träumen zu folgen".
Die Gala in Los Angeles war geprägt vom Protest gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. In seiner Dankesrede für den Preis für das beste Música-Urbana-Album sagte Bad Bunny: "Bevor ich Gott danke, werde ich 'ICE out' ('ICE raus') sagen." Der Rapper, der vom Publikum tosenden Beifall bekam, fügte hinzu: "Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Fremden: Wir sind Menschen und wir sind Amerikaner. "Mehrere Prominente, darunter Billie Eilish, ihr Bruder Finnegan und die kanadische Musikerin Joni Mitchell, trugen bei der Grammy-Verleihung außerdem Anstecker mit den Worten "ICE OUT", um ihre Kritik an den Razzien kundzutun. Wir sprechen mit dem Journalisten Klaus Brinkbäumer, dessen Buch "Der amerikanische Albtraum" Ende März erscheint, über die Situation in den USA.
Oper als Politgroteske: Elfride Jelineks und Olga Neuwirths "Monster's Paradise"
Die Hamburger Staatsoper setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit von Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek fort mit einer Politgroteske, in der einzig Monster die Welt noch retten könnten. Nach Werken wie "Bählamms Fest" und "Lost Highway" sind mehr als 20 Jahre vergangen, seit die Komponistin Olga Neuwirth und die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ein gemeinsames Stück erarbeitet haben. Nun ist es wieder soweit: Die beiden international gefeierten Künstlerinnen haben mit "Monster's Paradise" ein Auftragswerk für die Staatsoper Hamburg geschrieben. Intendant Tobias Kratzer inszeniert. In der Groteske geht es um zwei Vampirinnen, die als Avatarinnen um die Welt reisen. Sie beobachten den Niedergang der Menschheit, während ein tyrannischer König und ein von ihm selbst heraufbeschworenes Seemonster um die Macht kämpfen. Der König – gerne als Blaupause zeitgenössischer tyrannischer Herrscher gelesen – wird gesungen von Georg Nigl, das Monster Gorgonzilla von der italienisch-schwedischen Sängerin Anna Clementi, die in ihrer Kunst Klassik mit Electro-Sounds verbindet. Die Hoffnung der Welt ruht auf Gorgonzilla. Aber was ist das für eine Welt, die nur noch von Monstern zu retten ist? Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth haben eine Politgroteske entworfen, die aberwitzig und absurd von den Tragödien der heutigen Zeit erzählt und die Machtspiele tyrannischer Herrscher in den Blick nimmt.
"Cloud Dancer" - die Pantone-Farbe des Jahres 2026
Seit 1999 wählt Pantone jedes Jahr eine Farbe aus, die das kommende Jahr definieren soll. "Wir wollten unserem Publikum zeigen, wie das, was sich in der Welt abspielt, durch die Sprache der Farben ausgedrückt und widergespiegelt wird", sagte Laurie Pressman, Vizepräsidentin des Pantone Color Institute, über das Projekt des Unternehmens. Das haben wir uns mal näher angesehen.
Ausstellung über David Lynch in Berlin
David Lynch wäre am 20. Januar 80 Jahre alt geworden. Als Spielfilmregisseur ist er weltberühmt, doch er sah sich selbst eher als bildenden Künstler. Am Anfang stand sein Studium der Malerei in Philadelphia, und so umfasst sein Werk auch Gemälde, Skulpturen, Fotografien und Kurzfilme. Einen Teil davon hat nun die Pace Gallery in Berlin für eine Ausstellung zusammengetragen. Mit dabei ist seine Serie "Factory Photographs", für die David Lynch Ende der 1990er-Jahre Lost Places in Berlin besuchte.
Villa Beer renoviert
Josef Franks Villa Beer in Wien-Hietzing ist ein Glücksfall für Denkmalschutz und Architekturliebhaber: ein Architekturjuwel der Moderne. Das Traumhaus, das der Wiener Architekt Josef Frank gemeinsam mit seinem Kollegen Oskar Wlach für den Fabrikanten Julius Beer 1930 gebaut hat, war lange in Privatbesitz. Lothar Trierenberg hat das Haus 2021 gekauft und akribisch erforschen und sanieren lassen. Ab März macht die Villa Beer Foundation nun das außergewöhnliche Objekt der Öffentlichkeit zugänglich: als Hausmuseum, mit Führungen, Vermittlungsprogrammen, Events und sogar Übernachtungsmöglichkeiten.