Der norwegische Bestsellerautor Jo Nesbø stellt in seinem Thriller "Minnesota" einen neuen Ermittler vor: Bob Oz. Seit dem Unfalltod seiner dreijährigen Tochter ist er nicht mehr derselbe. Seine Frau verlässt ihn, Freunde ziehen sich zurück. Er stürzt sich in die Polizeiarbeit und verbeißt sich in die Jagd nach einem Attentäter, der in Minneapolis einen Rachefeldzug gegen Drogenbosse und Waffenhändler führt. Zwischen Oz und dem Täter besteht eine Verbindung, die tiefer reicht, als er ahnt. In einem hochemotionalen, multiperspektivischen Thriller verknüpft Jo Nesbø die Auseinandersetzung mit dem US-Waffenrecht mit der Frage, wie Trauer und Rache ineinandergreifen. "Minnesota" ist vor allem auch ein Roman über die Gewalt und Hoffnungslosigkeit in den USA. Wir sprechen mit dem Schriftsteller über seinen neuen Thriller und die Lage in den USA, wo gerade im Bundesstaat Minnesota sich die Proteste gegen ICE-Beamte ausbreiten und US-Präsident Donald Trump mit einem Militäreinsatz droht.