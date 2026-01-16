Kultur
"Kulturzeit" vom 16.01.2026: Jo Nesbø über seinen Thriller "Minnesota" und die USA
Die Themen der Sendung: Jo Nesbø "Minnesota" - Gespräch mit dem Autor, Grönland-Ausstellung, Film "Mother's Baby", "Kritischer Zustand" am Staatsschauspiel Dresden, Kinderbuchtipps.
- Deutschland 2025
- bis 16.04.2026
Die Themen der Sendung:
Jo Nesbø über seinen Thriller "Minnesota" und die USA
Der norwegische Bestsellerautor Jo Nesbø stellt in seinem Thriller "Minnesota" einen neuen Ermittler vor: Bob Oz. Seit dem Unfalltod seiner dreijährigen Tochter ist er nicht mehr derselbe. Seine Frau verlässt ihn, Freunde ziehen sich zurück. Er stürzt sich in die Polizeiarbeit und verbeißt sich in die Jagd nach einem Attentäter, der in Minneapolis einen Rachefeldzug gegen Drogenbosse und Waffenhändler führt. Zwischen Oz und dem Täter besteht eine Verbindung, die tiefer reicht, als er ahnt. In einem hochemotionalen, multiperspektivischen Thriller verknüpft Jo Nesbø die Auseinandersetzung mit dem US-Waffenrecht mit der Frage, wie Trauer und Rache ineinandergreifen. "Minnesota" ist vor allem auch ein Roman über die Gewalt und Hoffnungslosigkeit in den USA. Wir sprechen mit dem Schriftsteller über seinen neuen Thriller und die Lage in den USA, wo gerade im Bundesstaat Minnesota sich die Proteste gegen ICE-Beamte ausbreiten und US-Präsident Donald Trump mit einem Militäreinsatz droht.
Grönland-Ausstellungen in der Schweiz
So unverhohlen wie jetzt hat US-Präsident Donald Trump bisher noch nicht gedroht, Grönland "haben" zu wollen. Während die Eroberungsfantasien immer lauter werden, thematisieren in der Schweiz gleich mehrere Ausstellungen die größte Insel der Welt. Welchen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Wandel erleben die Grönländer und Grönländerinnen aktuell? Die "horizontalen Alpen" wie sie die schneebedeckte Insel gern auch nannten, weckte schon früh die Faszination der Schweizer.
Kinofilm "Mother's Baby"
Eine erfolgreiche Dirigentin und ihr Partner wünschen sich ein Kind. Eine Privatklinik für Fruchtbarkeitsbehandlungen lässt diesen Wunsch mit einem neuen, experimentellen Verfahren endlich wahrwerden. Bei der Geburt des Kindes kommt es aber zu Komplikationen. Das Neugeborene muss aufgrund von Sauerstoffmangel in die Neonatologie. Als es schließlich gesund in den Arm der Mutter zurückkehrt, spürt die eine unerklärliche Distanz zum Kind. Der zwischen Drama und Horrorfilm changierende Film macht die Elternzeit zum Schreckenserlebnis und bringt Babyalltag, das Gesellschaftsbild der Mutter und Genretopoi geschickt zusammen.
"Kritischer Zustand" in Dresden
Wer sich verletzt oder erkrankt, der wird von heute auf morgen zum Teil der komplexen Maschinerie des deutschen Krankenhauswesens, in dem tausende Räder ineinandergreifen. Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Reinigungskräfte, Verwaltungsmitarbeiter*innen und andere halten dieses System am Laufen – aber stehen vielleicht auch kurz vor dem Kollaps. Elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dresdner Kliniken stehen auf der Bühne des Staatsschauspiels und gewähren Einblicke in ihre Seelenwelt, berichten von den Höhen und Tiefen ihres Berufs, von Routinen und Ausnahmezuständen, von Erschöpfung, Idealismus, Fehlern und Zusammenhalt. Ein Abend über das System Krankenhaus – und vor allem über diejenigen, die es am Laufen halten. The show must go on!