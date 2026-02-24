Krieg in der Ukraine: Berichte von der Front

Die polnische Regisseurin Magda Szpecht verarbeitet die Kriegserlebnisse einer ukrainischen Freundin in einer Performance. Als ihre Freundin entschied, in den Krieg zu ziehen, habe sie versucht, sie davon abzuhalten. Die Kultur müsse doch auch weiterleben, ihre Kunst könne genauso eine Waffe sein im Kampf gegen diesen Wahnsinn. So habe sie auf sie eingeredet, als sie ihren Entschluss mitteilte. "Das war an ihrem Geburtstag", erinnert sich Magda Szpecht. "Und sie hatte den Vertrag mit der ukrainischen Armee bereits unterschrieben." Das ist drei Jahre her, die Freundin ist mittlerweile Offizierin. Aus den Texten und Nachrichten der Freundin hat die polnische Regisseurin Magda Szpecht nun die Performance "She stands in the middle of the battlefield“ inszeniert, die im Frankfurter Mousonturm Deutschlandpremiere feierte. Unter anderem fragt sie auch, wie es den Frauen im patriarchalen, teilweise noch sowjetisch geprägten System der ukrainischen Armee ergeht.