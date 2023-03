Immer wieder startet Russland seine Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine vom belarussischen Staatsgebiet aus. Ohne tatkräftige Unterstützung des belarussischen Diktators Lukaschenko wäre der massive Angriff Putins auf die Ukraine nicht möglich gewesen. Am 25. März feiern die Belarus*innen den "Freiheitstag". Ein wichtiger Tag für die belarussische Opposition. Es gibt zahlreiche Konzerte von belarussischen Künstler*innen und Veranstaltungen in ganz Europa. Die belarussische Opposition im Exil will am 25. März erneut die Flagge zeigen - gegen den Diktator Lukaschenko und gegen den Krieg und für Frieden und Freiheit. Auch der Freie Chor aus Minsk gibt ein großes Konzert in Polen. Er ist ein Symbol der belarussischen Protestbewegung. Der Chor gründete sich bei den friedlichen Straßenprotesten in Minsk im August 2020 als Reaktion auf die manipulierten Wahlen und die brutale Polizeigewalt in Belarus. Viele Sänger*innen wurden bei Razzien verhaftet und landeten im Gefängnis. Wir haben den Free Choir bei dem Konzert begleitet.