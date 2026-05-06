Eine iranische Lehrerin ist im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran inhaftiert, weil sie Studenten zum Aufruhr angestiftet haben soll. Nachdem sie dort eine ungewisse Zeit lang gequält und gefoltert worden ist, darf sie für eine Beerdigung drei Tage die Haftanstalt verlassen. Doch auch während dieser kurzen Zeitspanne in Freiheit drängt der erlebte Schrecken weiter auf sie ein. Ein komplexes Psychodrama über eine stille Freiheitskämpferin in den Mühlen des Mullah-Regimes, bei dem offen bleibt, wie viel real ist und wie viel nur im Kopf der Hauptfigur passiert. Der auch ästhetisch ambitionierte Film von Mahnaz Mohammadi ist mitunter erschütternd, lässt aber auch Raum für kleine Anzeichen der Hoffnung auf einen Wandel der iranischen Gesellschaft. Der Film kommt am 7. Mai in die deutschen Kinos.