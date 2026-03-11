Navid Kermani zur Situation in Iran

Seit vielen Jahren steht das Leipziger Museum in der Runden Ecke in der Kritik. Im ehemaligen Sitz der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit ist seit 1990 eine Dauerausstellung "Stasi – Macht und Banalität" zu sehen. Auf viele Besucher wirkt sie heute wie ein Kuriositätenkabinett. Vitrinen enthalten rätselhafte Dinge. Da ist die Uniform eines Generals, da sind gefälschte Poststempel und konfiszierte Briefe, mysteriöse Utensilien für das "Kerblochverfahren", Einweckgläser mit Körpergeruchsproben. Seit einem halben Menschenleben, seit mehr als 35 Jahren, trotzt dieses Arrangement allen Zeitenwechseln in nahezu unveränderter Form. Dabei forderte die Stadt Leipzig bereits 2012 eine moderne museumspädagogische Überarbeitung, die bis heute nicht erfolgt ist. Museumsleiter Tobias Hollitzer, der die Museumsleitung 2008 von seiner Mutter übernommen hat, verteidigt die Ausstellung als "authentisch" und will sie weitgehend erhalten.