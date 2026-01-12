Glanz, Glamour, Politik und ein Überraschungssieger: Der Film "One Battle After Another" ist der große Gewinner bei den Golden Globes. Die politisch aufgeladene Tragikomödie wurde bei der Verleihung der wichtigsten US-Filmpreise nach den Oscars am 11. Januar in vier Kategorien ausgezeichnet, unter anderem als beste Komödie. Als bestes Drama wurde überraschend der Shakespeare-Film "Hamnet" geehrt. Viele Stars zeigten ihre Unterstützung für die Proteste gegen die US-Einwanderungspolizei ICE. Die Golden Globes gelten traditionell als wichtiger Indikator für die Oscars, die dieses Jahr in der Nacht zum 16. März verliehen werden sollen. "One Battle After Another" setzte sich als beste Komödie unter anderem gegen "Bugonia" und "Marty Supreme" durch. Der Film von US-Regisseur Paul Thomas Anderson war mit neun Nominierungen als Topfavorit ins Rennen gegangen und gewann mit vier Preisen auch die meisten.