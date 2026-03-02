Iran: Zwischen Hoffen und Bangen

Nach den US-Agriffen auf den Iran und Gegenangriffe auf Israel und andere Länder des Nahen Ostens, stellt sich die Frage: Wer verteidigt Europa im Fall der Fälle? Das bisherige Nato-Modell, in dem die Alliierten den USA freiwillig als Bündnispartner gefolgt sind, scheint nach Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump nun wohl nicht mehr möglich. Europa bräuchte nach Einschätzung der Sicherheitsexpertin Jana Puglierin mehrere Jahre, um militärisch unabhängig von den USA zu werden. "Fünf Jahre mindestens, für Bereiche wie Aufklärung, Überwachung, Satelliten vielleicht sogar ein Jahrzehnt oder länger", sagte sie kürzlich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gehe insbesondere um "strategische Schlüsselbereiche, über die europäische Armeen bislang noch nicht verfügen" - etwa Aufklärung, Zielerfassung, die integrierte Luftverteidigung oder den strategischen Lufttransport.