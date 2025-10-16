Ist Kunst die "höchste Form von Hoffnung", wie Gerhard Richter einmal sagte? Und wie frei ist die Kunst, wenn sie die Welt retten soll? Anlässlich des 30. Jubiläums von "Kulturzeit" suchen wir gemeinsam mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern nach Antworten und neuen Perspektiven. Im vierten Teil der Reihe mit André Heller und Lamin Leroy Gibba.