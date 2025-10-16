Hauptnavigation

Menschen laufen durch eine zerstörte Stadt, Ein Junge schiebt einen Wagen mit seinen Habseligkeiten, am Straßenrand steht ein Bagger.

"Kulturzeit" vom 16.10.2025: Gaza - brüchiger Frieden zwischen Trümmern

Die Themen der Sendung: Gaza-Krieg, kann Kunst die Welt retten? Lamin Leroy Gibba und André Heller, Doku "Protest! Songs! - Black and Proud", Buchmessenflash, Young Gods.

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Kann Kunst die Welt retten? Teil 4: André Heller und Lamin Leroy Gibba

Ist Kunst die "höchste Form von Hoffnung", wie Gerhard Richter einmal sagte? Und wie frei ist die Kunst, wenn sie die Welt retten soll? Anlässlich des 30. Jubiläums von "Kulturzeit" suchen wir gemeinsam mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern nach Antworten und neuen Perspektiven. Im vierten Teil der Reihe mit André Heller und Lamin Leroy Gibba.

Doku "Protest! Songs! - Black and Proud"

Wohl keine Protestbewegung ist so eng mit der Musikgeschichte verflochten wie die Kämpfe Schwarzer Menschen für Gleichberechtigung. Warum hat gerade diese Bewegung so viele Welthits hervorgebracht? Und welche Songs haben Afrodeutsche inspiriert und den Kampf gegen Rassismus vorangebracht?

Kultur -

Protest! Songs! - Black and Proud

Von "Strange Fruit" bis "Alright": Schwarze Protestmusik erzählt von Schmerz, Stolz und Widerstand – und prägt bis heute den Kampf gegen Rassismus und Unterdrückung.

Buchmessenflash: Der schräge Blick auf die Welt

Wir berichten täglich von der Frankfurter Buchmesse. Diesmal haben wir mit den Autorinnen und Autoren Leif Randt ("Let's talk About Feelings"), Karen Köhler ("Spielen"), Nora Gomringer ("Am Meerschwein übt das Kind den Tod") und Denis Scheck ("Kafkas Kochbuch") über den etwas schrägen Blick auf die Welt gesprochen.

