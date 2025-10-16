Kultur
"Kulturzeit" vom 16.10.2025: Gaza - brüchiger Frieden zwischen Trümmern
Die Themen der Sendung: Gaza-Krieg, kann Kunst die Welt retten? Lamin Leroy Gibba und André Heller, Doku "Protest! Songs! - Black and Proud", Buchmessenflash, Young Gods.
- Deutschland 2025
- 16.10.2025
- 19:21 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Kann Kunst die Welt retten? Teil 4: André Heller und Lamin Leroy Gibba
Ist Kunst die "höchste Form von Hoffnung", wie Gerhard Richter einmal sagte? Und wie frei ist die Kunst, wenn sie die Welt retten soll? Anlässlich des 30. Jubiläums von "Kulturzeit" suchen wir gemeinsam mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern nach Antworten und neuen Perspektiven. Im vierten Teil der Reihe mit André Heller und Lamin Leroy Gibba.
Doku "Protest! Songs! - Black and Proud"
Wohl keine Protestbewegung ist so eng mit der Musikgeschichte verflochten wie die Kämpfe Schwarzer Menschen für Gleichberechtigung. Warum hat gerade diese Bewegung so viele Welthits hervorgebracht? Und welche Songs haben Afrodeutsche inspiriert und den Kampf gegen Rassismus vorangebracht?
Buchmessenflash: Der schräge Blick auf die Welt
Wir berichten täglich von der Frankfurter Buchmesse. Diesmal haben wir mit den Autorinnen und Autoren Leif Randt ("Let's talk About Feelings"), Karen Köhler ("Spielen"), Nora Gomringer ("Am Meerschwein übt das Kind den Tod") und Denis Scheck ("Kafkas Kochbuch") über den etwas schrägen Blick auf die Welt gesprochen.