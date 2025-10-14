Das "Tiny Bookshop Game" ist ein charmantes Spiel, in dem der Spieler gebrauchte Bücher aus einem kleinen Wohnwagen heraus verkaufen muss. Immer wieder melden sich Figuren, die Beratung brauchen. Sie suchen einen Klassiker, aber bitte nichts Historisches, oder ein Kinderbuch, aber nicht zu lang oder einen Krimi, aber bitte nicht zu brutal. Auf Basis der Nachfrage muss der Spieler, oder die Spielerin ein Buch aussuchen. Man braucht etwas Genrekenntnis, oder muss sich aus den Klappentexten informieren. Gefällt die Empfehlung, wirkt dies wie ein Boost und die Kundschaft kauft. Falls man daneben liegt, fängt man sich eine passende Bemerkung ein ("Da hat ja meine Steuererklärung mehr Fantasie!") und der Tag läuft nicht ganz so gut. Im Spiel treten einige wiederkehrende Charaktere auf: Eine Studentin, die lernen muss, auf eigenen Beinen zu stehen. Ein junger Reporter, der lernen muss, seine Ängste abzulegen und eine einsame Rentnerin. Die Menschen im Ort sind, egal ob sie eine größere Rolle spielen oder "Statisten" im Hintergrund sind, sehr divers, ohne dass dies gewollt wirkt. Der Spieler wird immer wieder um Gefallen gebeten: Spendensammeln für einen Gemeinschaftsgarten, den Stadtrat zu überzeugen, die Newcomer-Band auftreten zu lassen u.ä.. Wie wollen wir künftig leben, wie sollte sich Gemeinschaft anfühlen? Diese Frage wird elegant verwoben mit der Aufgabe, den Buchladen profitabel zu machen. Das "Tiny Bookshop Game" ist ein Management-Spiel mit gesellschaftlichem Mehrwert - frisch ausgezeichnet von der games.com, mit einem Preis für "Games with impact". Entstanden ist es bei einem unabhängigen Studio in Köln.