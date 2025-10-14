Kultur
"Kulturzeit" vom 14.10.2025: Die Frankfurter Buchmesse eröffnet mit Gastland Philippinen
Die Themen der Sendung: Gastland Philippinen mit Patricia Evangelista, Cécile Schortmann und Jan Karsten live von der Eröffnung der Buchmesse, "Tiny Bookshop"-Game, KI und Film, Lotterie bei der Bundeswehr.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Sendetermin
- 14.10.2025
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Buchmessen-Gastland Philippinen: Patricia Evangelista
Die philippinische Journalistin Patricia Evangelista hat früher von Manila aus über Taifunopfer, Massaker und verschwundene Personen berichtet: Katastrophen, die traumatisierte Menschen zurückließen. Sie nannte sich: "Traumareporterin", was sie zu berichten hatte, war das Außergewöhnliche. Als 2016 Präsident Rodrigo Duterte sein Amt antrat, begann ein mörderischer Anti-Drogenkrieg. Tote wurden auf Manilas Straßen zur Normalität. 30 000 Ermordete soll es gegeben haben. Von den Todesschwadronen zu berichten war gefährlich, deshalb musste die heute 40-Jährige vor Veröffentlichung außer Landes. Ein Autorenstipendium in den USA war die Rettung, dafür sollte sie ein Buch schreiben. Es wurde eine Reflektion über ihr Land, seine Bevölkerung und seine lange gewaltvolle Geschichte. Das Buch "Some People Need Killing: A Memoir of Murder in the Philippines" ist auf Englisch erhältlich.
Buchmesse eröffnet - Cécile Schortmann und Jan Karsten im Gespräch
Sorge um die Demokratie und Befürchtungen wegen Künstlicher Intelligenz, aber auch die Herzlichkeit des Gastlands Philippinen und vor allem viel Leselust: Die Frankfurter Buchmesse steckt im Zwiespalt der Gefühle. Vor der Eröffnung wird die ganze Bandbreite der Emotionen spürbar, die die Kulturwelt umtreibt. Ehrengast sind in diesem Jahr die Philippinen. Im Gastlandpavillon werden die ersten Besucher überaus herzlich mit Blumenkränzen, Umarmungen und Gesang begrüßt. Das Motto des Ehrengast-Auftritts lautet "Fantasie beseelt die Luft". In dem ebenso lichten wie schlichten Pavillon wurden Materialien wie Bambus, Muscheln und Ananasgewebe verbaut. Auf sechs "Inseln" können die Besucher dem literarischen Programm lauschen, Bücher entdecken, Geschichtliches erfahren oder eine Videoinstallation sehen. Rund 100 Delegierte von den Philippinen kommen nach Frankfurt, darunter die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa. Einige Autoren hätten allerdings abgesagt, bestätigt die Buchmesse - aus Protest gegen die deutsche Haltung im Gaza-Konflikt.
Angesichts der Konflikte in polarisierten Zeiten will die Frankfurter Buchmesse zum Dialog einladen: "In einer Welt, in der Grenzen gerade wieder an Macht gewinnen, ist die Begabung, verbindend zu sein, auch eine politische", erklärt der Direktor der Buchmesse Juergen Boos. Und Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, betonte auf der Pressekonferenz: "Die Frankfurter Buchmesse kann eine Blaupause sein für ein faires Miteinander von Menschen." Die scheidende Vorsteherin nutzte ihre Redezeit für eine deutliche Warnung: Neben Kriegen und Krisen "wird unsere demokratische Gesellschaft insbesondere durch Künstliche Intelligenz in den Händen verantwortungsloser digitaler Oligopole sukzessive ausgehöhlt". Jede Schülerzeitung müsse sich ans Presserecht halten, "aber die großen Plattformen verweigern die Verantwortung für die von ihnen publizierten Inhalte".
Die weltweit größte Bücherschau wird am Abend des 14. Oktober mit einem Festakt eröffnet und endet am 19. Oktober mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den Historiker Karl Schlögel. Cécile Schortmann ist für die "Kulturzeit" bei der Eröffnung vor Ort und spricht mit dem Übersetzer und Verleger Jan Karsten.
Mehr zum Gastland Philippinen und zur Buchmesse
Lotterie bei der Bundeswehr
Einmal das große Los ziehen – davon träumen viele. Und bald könnte es wirklich soweit sein: Du gewinnst! Aber statt Cocktail unter Palmen gibt’s Action, Adrenalin und Abenteuer. Willkommen beim Wehrdienst – wenn es der Zufall so will. Die Bundesregierung plant ein Losverfahren, um zu entscheiden, wer in Zukunft zu den Glücklichen gehören wird, die unser Land verteidigen dürfen. Wehrdienst-Lotterie spotten die einen - Wehrgerechtigkeit sagen die anderen. Zuerst gibt’s für alle einen Fragebogen, wer will darf sich freiwillig für sechs Monate verpflichten. Reicht das nicht, wird gelost. Und wer dann nicht freiwillig will, wird eben überzeugt. Per Los in den Krieg - das erinnert an die späten 1960er Jahre. Am 1. Dezember 1969 entschieden in den USA Hunderte Lose über das Schicksal unzähliger 18- bis 25-Jähriger. Wessen Geburtsdatum gezogen wurde, musste in den Dschungel von Vietnam, um dort für sein Land zu kämpfen.
KI und Film
In dem neuen Science Fiction Blockbuster "Tron:Ares" erobern digitale Wesen unsere reale Welt. Im Kern geht es um Künstliche Intelligenz, die fähig ist ein eigenes Gewissen zu entwickeln. In dem Film werden aktuelle Fragen verhandelt. Was, wenn KI selbstständig denkt und anfängt ein Bewußtsein zu entwickeln? Aktuell sorgt die Hauptdarstellerin des Films für Aufregung: "Schauspielerin" Tilly Norwood ist eine vollständig KI-generierte Figur, geschaffen von einem britischen KI Studio - mit der Vision, dass Tilly die nächste Scarlett Johansson werden könnte. Eine solche Schauspielerin erspart Castings, Ruhestunden und Lampenfieber. Für manche Produzenten ist dies ein Traum, für viele Kreative eine besorgniserregende Entwicklung. Schon 2024 demonstrierten Hollywood Schauspieler*innen gegen das unerlaubte Kopieren von Aussehen und Stimmen. Viele Filmjobs stehen vor einem strukturellen Wandel. Ist Kreativität immer noch das Terrain des Menschlichen? – ein Spiel aus Inspiration, Erfahrung und Emotion. KI dagegen mischt Daten Mithilfe von Algorithmen, erkennt selbstständig Muster aus riesigen Datenmengen und leitet daraus neue Inhalte ab. Im Zentrum steht die Frage: Wie lassen sich künstlerische Leistungen schützen. Hier gibt es Klärungsbedarf: gesellschaftlich wie philosophisch.
Bücher verkaufen - "The Tiny Bookshop Game"
Das "Tiny Bookshop Game" ist ein charmantes Spiel, in dem der Spieler gebrauchte Bücher aus einem kleinen Wohnwagen heraus verkaufen muss. Immer wieder melden sich Figuren, die Beratung brauchen. Sie suchen einen Klassiker, aber bitte nichts Historisches, oder ein Kinderbuch, aber nicht zu lang oder einen Krimi, aber bitte nicht zu brutal. Auf Basis der Nachfrage muss der Spieler, oder die Spielerin ein Buch aussuchen. Man braucht etwas Genrekenntnis, oder muss sich aus den Klappentexten informieren. Gefällt die Empfehlung, wirkt dies wie ein Boost und die Kundschaft kauft. Falls man daneben liegt, fängt man sich eine passende Bemerkung ein ("Da hat ja meine Steuererklärung mehr Fantasie!") und der Tag läuft nicht ganz so gut. Im Spiel treten einige wiederkehrende Charaktere auf: Eine Studentin, die lernen muss, auf eigenen Beinen zu stehen. Ein junger Reporter, der lernen muss, seine Ängste abzulegen und eine einsame Rentnerin. Die Menschen im Ort sind, egal ob sie eine größere Rolle spielen oder "Statisten" im Hintergrund sind, sehr divers, ohne dass dies gewollt wirkt. Der Spieler wird immer wieder um Gefallen gebeten: Spendensammeln für einen Gemeinschaftsgarten, den Stadtrat zu überzeugen, die Newcomer-Band auftreten zu lassen u.ä.. Wie wollen wir künftig leben, wie sollte sich Gemeinschaft anfühlen? Diese Frage wird elegant verwoben mit der Aufgabe, den Buchladen profitabel zu machen. Das "Tiny Bookshop Game" ist ein Management-Spiel mit gesellschaftlichem Mehrwert - frisch ausgezeichnet von der games.com, mit einem Preis für "Games with impact". Entstanden ist es bei einem unabhängigen Studio in Köln.