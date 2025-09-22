Unmittelbar vor dem Treffen von Staats- und Regierungschefs bei der Uno in New York haben Großbritannien, Kanada und Australien offiziell die Anerkennung eines Palästinenserstaats verkündet. Bereits mehr als 140 Staaten weltweit haben inzwischen einen Palästinenserstaat anerkannt. Zu der Generaldebatte der UN-Vollversammlung werden in den kommenden Tagen rund 140 Staats- und Regierungschefs in New York erwartet. Frankreich veranstaltet gemeinsam mit Saudi-Arabien am Rande der Generaldebatte ein Gipfeltreffen, bei dem der französische Präsident Emmanuel Macron und weitere Regierungen ebenfalls ihre offizielle Anerkennung eines Palästinenserstaats verkünden wollen. Die USA lehnen diesen Schritt dagegen komplett ab. Deutschland, das bei der UN-Debatte durch Außenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten sein wird, plant seinerseits "kurzfristig" keine Anerkennung eines palästinensischen Staats. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu prangerte die Anerkennung eines Palästinenserstaats am 21. September als Bedrohung für die Existenz Israels an. Ein international anerkannter Palästinenserstaat würde "unsere Existenz gefährden" und sei "eine absurde Belohnung für Terrorismus", sagte er vor seinem Kabinett. "Die internationale Gemeinschaft wird in den kommenden Tagen von uns zu diesem Thema hören."