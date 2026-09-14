Der 21-jährige Rapper Erfan Mirzaei wurde in Iran ermordet. Noch ist ungeklärt, ob er, der im Zusammenhang mit den Protesten Anfang des Jahres verhaftet und laut seinen Angehörigen dort schwer gefoltert worden war, hingerichtet wurde oder unter der Einwirkung von Folter starb. Dies nimmt der PEN Berlin zum Anlass, einen "Abend für Iran" im Haus der Berliner Festspiele zu veranstalten. "Während die Bundesregierung zur Menschenrechtslage in Iran schweigt und einen Tunnelblick auf die Straße von Hormuz hat, verschärft das iranische Regime seine Repression in dramatischem Ausmaß. Es braucht viel mehr Sichtbarkeit für die Freiheitsbewegung in Iran", sagte Daniela Sepehri, Boardmitglied von PEN Berlin. In Kooperation mit dem Internationalen Literaturfestival Berlin möchte der PEN Berlin sich der aktuellen Situation, der Rolle von Autor*innen und Künstler*innen in der Freiheitsbewegung sowie den politischen und globalen Folgen des Krieges widmen.