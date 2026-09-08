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  4. Venedig: Oasis-Brüder präsentieren Doku über Comeback
Zwei schwarz gekleidete Männer sthen vor einer weißen Wand mit dem grauen Löwen-Logo der Filmfestspiele von Venedig, halten sich an einer Hand und heben diese hoch.

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Oasis-Brüder präsentieren Doku über Comeback

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Venedig: George Clooney wird mit Preis geehrt

Die 83. Filmfestspiele von Venedig starten mit der Ehrung von George Clooney und Ellen Burstyn für ihr Lebenswerk. Wir sprechen mit Filmexpertin Gudula Moritz vor Ort.

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