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Ein Mann lehnt an einem Baum vor einem alten Backsteingebäude.

Kultur

Was Prenzlau über Deutschland erzählt

Wie kommt man dem immer noch "fremden Osten" näher? Wir sind mit dem Autor Simon Strauß zu Besuch in der brandenburgischen Kleinstadt Prenzlau. Dort zeigt er, was sich über Demokratie lernen lässt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
29.04.2026
21:45 - 22:00 Uhr

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Kulturzeit

Kulturzeit

In einer Zeit wachsender Entfremdung zwischen politischen Lagern und Regionen findet Simon Strauß in der ostdeutschen Kleinstadt Antworten auf die Frage nach Zusammenhalt und politischer Nähe.

Die "Kulturzeit"-Reportage erzählt von den Menschen in Prenzlau, ihrem Alltag und ihren politischen Konflikten – und vom Versuch des Autors, dem Ort nachzuspüren. Strauß hat über Prenzlau, das literarische Sachbuch "In der Nähe – vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht" geschrieben. In Gesprächen vor Ort zeigt sich, wie konflikthaft demokratische Praxis sein kann und warum sachliche Argumente oft nicht ausreichen. 

Der Film führt zu DDR-sozialisierten Frauen, Geflüchteten wie dem Syrer Hamza, einem jungen AfD-Politiker, Matthias Platzeck und einer engagierten jungen Bürgerin. Deutlich wird: Ostdeutsche Geschichte ist nicht abgeschlossen, DDR-Erfahrungen wirken fort. Im Zentrum steht die Frage, ob Nähe eine politische Kraft sein kann: geografische, emotionale, menschliche Nähe. Ob dort, wo Menschen einander als Gegenüber begegnen, nicht auch die Möglichkeit von Gemeinschaft neu beginnt.  

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