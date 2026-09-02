George Clooney erhält Ehrenpreis in Venedig

Der Anschlagsversuch am Leipziger Fliughafen am 4. August weise "alle Merkmale von staatlich gefördertem Terrorismus" auf, so die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Die Bundesregierung hatte Russland am 1. September für den Vorfall verantwortlich gemacht und unter anderem die Schließung des russischen Generalkonsulats in Bonn und des Russischen Hauses in Berlin angekündigt. Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die Kritik des russischen Präsidenten Wladimir Putin an deutschen Sanktionen zurückgewiesen: "Russland hat eskaliert [...] und Russland muss jetzt mit diesen Konsequenzen leben." Wir sprechen darüber mit der Politikwissnénschaftlerin Hanna Notte. Sie ist Sicherheits- und Russland-Expertin und Direktorin des Eurasien-Programms am James Martin Center for Nonproliferation Studies CNS.