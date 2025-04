Mariann Budde hat etwas gewagt, was sich kaum einer mehr traut. Die Bischöfin aus Washington hat Kritik am US-amerikanischen Präsidenten geübt – in Form einer Predigt zu seinem Amtsantritt. Das Video davon ging um die Welt, für Millionen ist sie eine Heldin. Sie musste ihren ganzen Mut zusammennehmen. Sie wollte ihm ins Gesicht sagen, was seine Politik mit vielen Menschen macht. Sie appelliert an die Menschlichkeit, kritisiert Trumps inhumane Pläne zur Migrationspolitik und bittet darum, das Land nicht weiter zu spalten.