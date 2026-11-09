Kultur
Aus für russische Zeitung "Nowaja Gaseta"
Die Themen der "Kulturzeit" vom 09.11.2026: "Nowaja Gaseta", Russland, Ukraine, USA - Gespräch mit Karl Schlögel, Ilse Aigner, Clubcommission Berlin, Film "The Zone of Interest", jüdische Kunstsammler.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 09.11.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Russische Zeitung "Nowaja Gaseta" stellt Betrieb ein
Die unabhängige russische Zeitung "Nowaja Gaseta" hat ihren Betrieb eingestellt und ihre Büros geräumt. Bilder russischer Medien zeigten, wie Chefredakteur Sergej Sokolow in der Redaktion in Moskau Bilder von ermordeten Reportern der Zeitung von einer Wand abnahm. Unter ihnen war auch ein Porträt der damals bei der "Nowaja Gaseta" beschäftigten Journalistin Anna Politkowskaja, die 2006 erschossen worden war.
Vor dem Gebäude hielt eine Gruppe Mitarbeiter Titelbilder früherer Ausgaben der Zeitung in den Händen. An ihr nahm auch der ehemalige Chefredakteur und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow teil. Er hatte vergangene Woche erklärt, die Zeitung solle "zerstört" werden, als Teil von Moskaus "gigantischer Militäroperation". Sokolow hatte die Schließung der Zeitung mit dem Druck der russischen Behörden begründet - konkret deren Einordnung der Zeitung als "ausländischer Agent". In der Folge sei zum Beispiel ein System blockiert worden, über das die Zeitung Spenden entgegennehmen konnte. Für die Redaktionsräume sei ein Räumungsbeschluss ergangen.
Mehr zu Russland
Karl Schlögel im Gespräch über Russland, die Ukraine und die USA
"Wer auf Frieden mit Russland drängt, sollte sich einen Abend lang russische Medien anschauen", das sagte der deutsche Historiker, Publizist und Friedenspreisträger Karl Schlögel in einem Interview mit dem "Tagesspiegel". Wir fragen ihn, was das endgültige Aus der "Nowaya Gaseta" bedeutet.
Die Schließung hat Symbolwirkung weit über Russland hinaus. Und das just am Tag, bevor sich in Abu Dhabi erneut Delegationen der USA, Russlands und der Ukraine zu Verhandlungen treffen. Was bedeuten diese für die Ukraine und was ist davon zu erwarten?
Mehr zu Karl Schlögel
Annemarie, Angela und Aigner - Frauen in politischen Spitzenämtern
Zwölf Bundespräsidenten hat die Bundesrepublik bislang erlebt. Nun soll Ilse Aigner die erste Frau im Schloss Bellevue werden. Die Union hat die bayerische Landtagspräsidentin als Kandidatin für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier benannt. Dabei ist diese Frauenfrage in der deutschen Politik schon ziemlich alt.
In der Nachkriegsgesellschaft gab es mehr Frauen als Männer. Und trotzdem saßen 1949 nur vier Frauen unter den 65 Mitgliedern des Parlamentarischen Rats. Erst 1961 wurde Elisabeth Schwarzhaupt die erste Bundesministerin, 1972 Annemarie Renger die erste Bundestagspräsidentin. Sieben Jahre später kandidiert sie sogar für das Bundespräsidentenamt. Vergeblich. Später versuchen es andere. Gewählt wurde keine. Bis Angela Merkel 2005 zeigte, dass eine Frau durchaus 16 Jahre lang die Republik regieren kann. Nur das höchste Staatsamt blieb männlich. Am 30. Januar 2027 wird gewählt. Vielleicht bekommt Schloss Bellevue nach fast acht Jahrzenten dann erstmals eine Hausherrin, die Deutschland nach außen und innen repräsentiert.
Neue Ausstellung "Tanzflächen der Wiedervereinigung" in Berlin
Erstmals und nur für einen Monat öffnet die Ausstellung "Tanzflächen der Wiedervereinigung" die bisher verborgenen unterirdischen Flächen des Kraftwerk Berlin. Bis zum 9. November blickt die Schau auf die gesellschaftlichen Umbrüche rund um den Mauerfall aus der Perspektive von Club-, Sub- und Jugendkultur in Berlin und Ostdeutschland.
Der Film "The Zone of Interest"
Dass das Böse banal ist, wissen wir seit Hannah Arendt. Was aber bedeutet es und wie fühlt es sich an, das zu Ende zu denken und zu zeigen? Der britische Regisseur Jonathan Glazer geht mit seinem Auschwitz-Film "The Zone of Interest" da hin, wo es weh tut. Im Zentrum seines Films steht ein Täter und seine Frau: Rudolf Höß, Kommandant des Konzentrationslagers und Hedwig, seine noch fanatischere Nazifrau. Die beiden bewohnten eine geräumige Villa, die direkt an das Lager grenzte. Während Rudolf seinem mörderischen Alltag nachgeht, macht Hedwig aus ihrem Zuhause ein kleines Paradies. Sie züchtet Rosen, beaufsichtigt die Kinder, die im Pool plantschen und ist völlig unbeeindruckt von dem Grauen, das sich nur wenige Meter entfernt abspielt. Das Lager selbst ist auch im Film nicht zu sehen, nur zu erahnen, ein genialer Soundtrack simuliert ein Tohuwabohu aus Schreien, Stimmen, dröhnender Musik – akustischer Grusel in Perfektion. Ab und zu sieht man schwarzen Rauch hinter der KZ-Mauer aufsteigen. Das Kino entsteht im Kopf. Das ZDF zeigt den Kinofilm am 9. November erstmals im TV.
Späte Würdigung – Jüdische Kunstsammler*innen in Deutschland
Sie haben aus Leidenschaft gesammelt, der modernen Kunst in Deutschland mit zum Durchbruch verholfen – und sind heute oft namentlich nicht mehr bekannt: jüdische Kunstsammler*innen. Nach der nationalsozialistischen Machübernahme wurden sie und ihre Angehörigen verfolgt, ins Exil getrieben oder ermordet. Die Kunstsammlungen wurden unter Wert verkauft, enteignet, zerschlagen. Das Leid und Unrecht halten bis heute an: die Aufarbeitung dieses Teils deutscher Geschichte verläuft noch immer schleppend, auch von staatlicher Seite. Eine Ausstellung in Hamburg erinnert jetzt an die vergessenen Pioniere der Moderne: "Von Monet bis Picasso. Jüdische Kunstsammler*innen in Deutschland" ist noch bis zum 29. März 2027 zu sehen. Im Mittelpunkt der Schau stehen beispielhaft 15 Familien, Paare und Einzelpersonen, deren Lebensgeschichten erzählt – und Sammlungen rekonstruiert werden. Oft werden die Gemälde zum ersten Mal wieder in Deutschland gezeigt.