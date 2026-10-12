Folter in russischen Gefängnissen

Die Historikerin und Publizistin Irina Scherbakowa hat 1987 in Moskau die Menschenrechtsorganisation Memorial mitgegründet. Memorial wurde zu einem historischen Gewissen Russlands, hier bekamen die zahllosen Opfer des sowjetischen Gewaltsystems eine Stimme, hier wurde die Monströsität des Gulagsystems offenbart und an die zahllosen Menschenrechtsverletzungen erinnert. Ihres neuen Buch "Der Schlüssel würde noch passen. Moskauer Erinnerungen" ist ein Dokument der Hoffnung und des Scheiterns. Scherbakowa beschreibt die Zeit der Perestroika, des Aufbruchs, als es in den späten 80er Jahren schien, dass die Wahrhaftigkeit über die Lüge siegen könnte. Doch das war nur eine kurze trügerische Phase, die abgelöst wurde von einer chaotischen Zeit der wuchernden Kriminalität und der sich schamlos bereichernden Oligarchen. Und sie erzählt, wie Putin an die Macht kam und Russland zu einem autoritären Staat umbaute.