Der Senat der Universität Kassel hatte die Zivilklausel am 4. November in der neuen Präambel der Grundordnung aufgeweicht, die bislang Forschung, Lehre und Entwicklung zur Ausrichtung auf ausschließlich zivile Zwecke und friedliche Ziele verpflichtete. Ein Sprecher der Universität hatte erklärt, mit dem neuen Text der Präambel werde der "Friedensauftrag an die Universität präzisiert". Die Betonung liege darauf, dass Forschung, Lehre und Transfer an der Universität friedlichen Zwecken dienen und gehe auch "nochmal genau auf die Schwierigkeit ein zwischen zivilen und militärischen Zwecken innerhalb dieser Forschungsinstitution". Die Initiative "Zivilklausel bleibt" wirft dem Senat vor, sich dem Druck der Rüstungskonzerne gebeugt zu haben.