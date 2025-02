US-Sängerin Beyoncé hat am 2. Februar auf der 67. Verleihung der Grammy-Awards Musikgeschichte geschrieben. Sie ist die erste Schwarze, die den Grammy für das beste Album des Jahres und für das beste Country-Album des Jahres gewonnen hat. Sie bekam den Preis für "Cowboy Carter". Der Superstar war bereits viermal in der Kategorie nominiert, viele in der Musikbranche betrachteten die Auszeichnung als überfällig. Beyoncé ist mit insgesamt 99 Nominierungen die am häufigsten nominierte Künstlerin in der Geschichte der Grammys und mit 32 Trophäen vor der diesjährigen Verleihung auch die am meisten ausgezeichnetste. Auch in diesem Jahr führte sie die Nominierungen an. Neben Beyoncés Triumph waren die Grammys 2025 auch eine Verleihung der Musiknewcomer: Sängerin Chappell Roan gewann den Grammy für die beste neue Künstlerin. Damit krönte sie ihren bemerkenswerten Aufstieg mit Titeln wie "Good Luck, Babe!" oder "Red Wine Supernova". Die Sängerin wurde zuvor von ihrer Plattenfirma fallen gelassen und gilt als starke Vertreterin der LQBTQ-Community. In ihrer Rede forderte sie, dass die Plattenfirmen einen existenzsichernden Lohn und Gesundheitsfürsorge gewähren sollten, insbesondere für Nachwuchskünstler. "Es war niederschmetternd, dass ich mich meiner Kunst so verpflichtet und mich vom System so verraten und entmenschlicht fühlte", sagte Roan auf der Bühne. Auch Sängerin Sabrina Carpenter bekam ihre ersten Grammy-Auszeichnungen - für bestes Pop-Album und beste Solo-Pop-Performance. Und auch Britin Charli xcx gewann ihre ersten beiden Grammys in der Kategorie beste Pop-Dance-Aufnahme und bestes Dance-Electronic-Album für "Brat".