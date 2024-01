Ihre Enthüllungen haben im österreichischen Skizirkus hohe Wellen geschlagen und die MeToo- Welle in Österreich losgetreten. Als 2017 in den USA die Bewegung bereits in vollem Gange war, tauchten in Österreich erste Berichte aus der Sportwelt auf. Die ehemalige Ski-Abfahrtsmeisterin Nicola Werdenigg berichtete damals in der österreichischen Tageszeitung "Der Standard" von strukturellem Machtmissbrauch und sexueller Gewalt im alpinen Skisport. Am 26. Januar kommt ein Film über sie in die österreichischen Kinos.